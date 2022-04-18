В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали заявление главы ведомства о возможности продления ипотечной программы «7-20-25» , передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Предложение о продлении ипотечной программы поступило от бизнес-сообщества. На сегодня, по данным Национального банка, для реализации программы имеется резерв в 500 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе МИИР в ответ на запрос информагентства.

По мнению уполномоченного органа, следует переходить от государственного регулирования ипотечного рынка на рыночное развитие.

«Вместе с тем, учитывая текущую ситуацию на сегодня в связи с ожидаемым завершением льготной ипотечной программы, сокращения пенсионных изъятий и отсутствия рыночных продуктов, в качестве альтернативных мер прорабатываем возможность внедрения субсидирования ипотеки», - добавили в МИИР.

Напомним, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев заявил о том, что ведомство выступило с предложением продлить программу.

«Население и банки предлагают продолжить эту программу. Сейчас мы тоже поднимаем этот вопрос и вносим свои предложения в Национальный банк. Но пока неизвестно, каким будет решение. Мы пока это обсуждаем», - сказал Ускенбаев на брифинге после заседания Правительства.