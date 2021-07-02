Суд МФЦА и МАЦ представили свои результаты на Astana Finance Days 2021, сообщает Kazpravda.kz
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Начало деятельности Суда МФЦА и МАЦ было положено 1 января 2018 года и на сегодняшний день в Суде МФЦА и МАЦ было рассмотрено 536 дел, среди которых 15 судебных решений, 39 арбитражных решений и 482 соглашения об урегулировании спора путем медиации.
В первой половине 2021 год Суд МФЦА и МАЦ разрешили 201 дело и следующие дела находятся в процессе рассмотрения. Число арбитражных дел значительно возросло, а количество медиативных процедур продолжило постоянный рост, уменьшая необходимость дальнейшего рассмотрения дел в арбитраже или в судебном порядке.
В делах принимали участие стороны из 12 регионов Казахстана и 14 стран, включая Казахстан, Великобританию, Китай, Россию, Индию, Канаду, Италию, Узбекистан, Украину, Кыргызстан, Азербайджан, Польшу, Армению и Белоруссию.
Предметом споров являлся широкий спектр коммерческих и инвестиционных вопросов, связанных с невыплатой задолженностей и другими нарушениями договорных обязательств, финансовыми, строительными, энергетическими, земельными и имущественными вопросами, трудовыми отношениями. К числу права, примененного в ходе разбирательств, относились право МФЦА, Казахстана и России. Все споры были разрешены быстро и экономически эффективно с использованием передовой цифровой платформы eJustice и технологий для проведения видео-слушаний в Суде МФЦА и МАЦ. Все судебные и арбитражные решения были успешно исполнены на 100% с использованием специально разработанной пошаговой процедуры Суда МФЦА, обеспечивающей их эффективное исполнение.
Суд МФЦА продолжил завоевывать международное признание, и наделил 281 юриста правом на представление интересов их клиентов в спорах в Суде МФЦА. Среди них юристы из 27 юрисдикций (25 стран), в том числе из Великобритании, США, Европы, Центральной Азии, Африки, Азии и Океании.
Суд МФЦА и МАЦ подписали Меморандум о взаимопонимании с Председателем Верховного Суда Республики Казахстан, г-ном Жакипом Асановым. Суд МФЦА и МАЦ независимы от местных судов Республики Казахстан, при этом тесно сотрудничают по вопросам, представляющим взаимный интерес. Меморандум о взаимопонимании предусматривал процедуру передачи коммерческих и инвестиционных споров из местных судов Республики Казахстан в Суд МФЦА при наличии письменного согласия сторон спора. Кроме того, закреплено положение о дальнейшей помощи в части исполнения решений Суда МФЦА за рубежом.
В настоящее время ведутся обсуждения с нефтегазовым сектором Республики Казахстан и крупными корпорациями из других отраслей промышленности с целью стимулирования включения оговорок Суда МФЦА и МАЦ в положения о разрешении споров в коммерческих договорах.
Суд МФЦА и МАЦ были включены в качестве выбора номер один для разрешения споров в более чем 5000 коммерческих контрактах, включая контракты Chevron Tengizchevroil.
Споры, возникающие по договорам, в которых Суд МФЦА и МАЦ были указаны в качестве выбора номер один для разрешения споров, в настоящее время находятся на рассмотрении в МАЦ. Была реализована комплексная программа по продвижению и вовлечению сообщества, включающая заседания Комитета пользователей, вебинары с участием судей и арбитров, выступления на онлайн-международных конференциях, игровые суды и учебные программы.
Особо следует отметить арбитражный турнир IAC-Vis, который МАЦ провел онлайн в феврале 2021 года. МАЦ является официальным организатором Предварительных раундов арбитражного турнира МАЦ-Центральная Азия, сотрудничая с Ассоциацией по организации и продвижению Willem C. Vis - Турнир по Международному Коммерческому Арбитражу. В турнире приняли участие двадцать две команды из семнадцати стран.
Г-н Кристофер Кэмпбелл-Холт, Регистратор и руководитель аппарата Суда МФЦА и МАЦ отметил:
“Мы рады, что Суд МФЦА и МАЦ пользуются все большим доверием местных, региональных и международных деловых кругов как безопасные институты для оперативного, экономически эффективного, надежного и всегда применяющие самые высокие международные стандарты верховенства права разрешения коммерческих споров. Количество дел неуклонно и значительно опережает показатели других судов общего права и арбитражных центров международных финансовых центров на данном этапе развития. Мы продолжаем завоевывать значительное международное признание среди глобальных корпораций в качестве выбора номер один для разрешения коммерческих споров. У нас есть планы по сохранению этого прогресса и обеспечению того, чтобы Суд МФЦА и МАЦ могли защищать права инвесторов в соответствии с самыми высокими международными стандартами еще долгие годы”.