Суд обязал Трампа разрешить трансгендерам служить в армии

В мире
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© AP Photo / Andrew Harnik
Суд в США постановил, что администрация президента Дональда Трампа должна отменить запрет на службу в американских вооруженных силах трансгендерам, сообщает Ria.ru со ссылкой на Hill.

"Суд не убежден, что ответчикам будет нанесен непоправимый ущерб, если они позволят принимать трансгендеров в вооруженные силы, начиная с 1 января 2018 года", – приводит издание слова окружного судьи в округе Колумбия Коллин Коллар-Котелли.

Источник в Пентагоне заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что трансгендеры смогут записаться в вооруженные силы, несмотря на нежелание Трампа.

Ранее сообщалось, что суд в Вашингтоне заблокировал запрет администрации президента США Дональда Трампа на службу в американских вооруженных силах трансгендеров.

Трамп в августе обнародовал правила, по которым в вооруженных силах будет восстановлен запрет служить трансгендерам. В меморандуме главы государства говорилось, что решение останется в силе, "пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта".

Президент заявил, что главы минобороны или министерства внутренней безопасности "могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики". Согласно документу, запрет вступит в силу в марте 2018 года.

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны Джеймс Мэттис 1 июля одобрил перенос срока отмены запрета на шесть месяцев. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.

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