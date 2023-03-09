Суд отказал Гульмире Сатыбалды в домашнем аресте

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения в отношении бывшей жены Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«В удовлетворении ходатайств защитников подсудимой Сатыбалды о прекращении уголовного дела в отношении Сатыбалды и Батыршаева в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного нарушения, о возврате дела прокурору, а также в изменении меры пресечения отказать», – постановил судья Байконырского районного суда №2 Кеменгер Имашев в ходе предварительного слушания по делу Г. Сатыбалды.

Таким образом, ей сохранили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Гульмира Сатыбалды пыталась покинуть Казахстан во время следствия.

Напомним, 17 марта 2022 года Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшей супруги Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды. Досудебное расследование начато по факту рейдерского захвата бизнеса.

«Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы», – сообщили в Антикоре 30 марта.

Также Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.