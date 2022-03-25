Иностранцев осудили в Казахстане за незаконное пересечение государственной границы и контрабанду наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

В октябре 2021 года Пограничная служба и департамент Комитета национальной безопасности по Мангистауской области в ходе совместных мероприятий в акватории Каспийского моря за умышленное незаконное пересечение государственной границы Казахстана задержали маломерное судно типа «Амур» с двумя иностранцами на борту.

В ходе осмотра плавсредства были обнаружены и изъяты наркотические средства опий – 14 кг, гашиш – 8 кг и 29 пластин психотропного вещества «Метадон».

В декабре 2021 года один из задержанных признан виновным по части 1 статьи 392 (умышленное незаконное пересечение госграницы Казахстана) и приговорен к 6 месяцам лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на 5 лет.

10 марта 2022 года Специализированным межрайонным судом второй иностранец был признан виновным по части 4 статьи 286 (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено), по пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), по части 1 статьи 392 (умышленное незаконное пересечение государственной границы РК) Уголовного кодекса. Мужчину приговорили к лишению свободы на 17 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.