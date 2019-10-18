Судья Жанаозенского городского суда и служащий акимата осуждены за коррупцию

Общество
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Фото из открытых источников
Антикоррупционной службой Мангистауской области ранее окончено досудебное расследование в отношении судьи Жанаозенского городского суда Сейлхановой А.С. и главного специалиста ЖКХ акимата города Жанаозен Акназарова А.Е., подозреваемых в совершении коррупционного преступления, передает Kazpravda.kz.   

"Сейлханова подозревалась в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге через посредника Акназарова от граждан за вынесение распоряжения об оставлении без рассмотрения иска Жанаозенского отдела земельных отношений. Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.  

17 октября приговором Актауского городского суда Сейлханова осуждена и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Этим же приговором осужден Акназаров и ему назначено наказание в виде года лишения свободы.

Осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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