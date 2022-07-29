Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека

Ради жизни

В Казахстане уделяется большое внимание вопросам профилактики суицидальных настроений, но, как показывает практика, в динамике ситуация до сих пор остается весьма тревожной.

Полный крах

В условиях современности проблема суицида актуальна как для всего мира, так и для Казахстана. Динамика его роста за последнее десятилетие приводит к признанию, что суицид является чем-то большим, чем частное, личное решение человека. Суицид характерен для всех слоев общества. Это социально обусловленное явление, распространенность которого тесно взаимосвязана с определенными закономерностями и условиями: социально-экономическими, культурно-историческими, этническими и другими.

В быстро меняющемся мире не все могут найти надежную точку опоры. Вчерашний опыт – сегодня, а сегодняшний завтра может не пригодиться или подвести. Растерянность, тревога, упадок духа и угнетенность становятся барьерами для успешной реализации собственных потребностей. Усиливается необходимость в хорошей жизни и свободе действий, но пугает освоение всего нового: переоценка и изменение стереотипного мышления, умение адаптироваться к переменам, обучение и повышение культурного и интеллектуального уровня, развитие коммуникативных навыков и, самое главное, осознание личной ответственности.

В современных реалиях на человека воздействует множество факторов, приводящих к затяжной депрессии, потере смысла жизни, неврозам и другим острым психическим заболеваниям и нарушениям личностной структуры. Очень часто их совокупность провоцирует человека на такой шаг, как самоубийство. И, как говорит Салтанат Турсынбекова, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, это не только возрастной кризис, психические расстройства, одиночество, изменения жизненного статуса, развод, конфликтные отношения с супругом или родственниками, смерть кого-то из близких, неизлечимая болезнь, но и отсутствие возможности самореализовываться, страх наказания, позора, материальное положение.

– К группе риска относятся люди с заниженной самооценкой, нарушениями межличностных отношений, алкогольной или наркотической зависимостью, криминальным или девиантным поведением, имеющие психические отклонения, – добавляет Салтанат Пархатовна. – Как показывает практика, значительная часть неудачных попыток самоубийства рано или поздно повторяется. Но гораздо чаще люди совершают лишь попытки самоубийства. Они таким образом хотят привлечь к себе внимание.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, наиболее распространенными факторами среди установленных в 2021 году фактов суицида стали одиночество (132), плохое материальное положение (124), тяжелые соматические заболевания (91), разрыв отношений, разводы (51), неблагоприятные жилищные условия (29), конфликтные отношения с родственниками (27) и другие.

– Само понятие «одиночество» – это психоэмоциональное состояние личности, вызванное отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми или страхом их потери. Если для кого-то это приемлемое (а порой необходимое) состояние, которое они всегда могут изменить, то для других это – крах. Как стиль жизни одиночество – это осознанный выбор человека, направленный на обретение гармонического единства между свободой и ответственностью, самодостаточностью и взаимозависимостью, доверием и страхом предательства, развитием и духовной закрепощенностью. Считать, что только одиночество стало истинной причиной суицида, неверно. Скорее, ряд факторов могут привести к одиночеству, изолированности. У мужчин оно становится причиной самоубийства чаще, чем у женщин, то есть сильная половина человечества переносит это внутреннее состояние тяжелее. В прошлом году из-за него наложили на себя руки 103 мужчины и 26 женщин. Отсюда и закономерность, что разводы толкают глав семей на опрометчивые поступки чаще, чем хранительниц домашнего очага, – говорит собеседница.

Проведенный агентством по предотвращению самоубийств Samaritans анализ показал, что разрыв отношений становится доминирующим фактором суи­цидов у мужчин среднего возраста. Почему? Эмоциональная поддержка со стороны супруги, понимание и доверие, помощь в решении проблем являются жизненно важными для «сильной половины», поэтому расторжение брака они переносят с трудом.

– Как отмечают эксперты, еще одним важным фактором, провоцирующим мужчин на самоубийство, является экономическое положение, трудовые и финансовые проблемы, безработица, отсутствие достойного заработка, потеря работы, неспособность содержать себя, семью. Такие стрессовые ситуации превосходят возможности их защитных механизмов, влекут депрессию, утрату жизненных ориентиров. Тяжелое материальное положение подтолкнуло на самоубийство 104 мужчины и в 17 случаях – женщин, – приводит данные Салтанат Турсынбекова.

Однако, как показывает прак­тика, не всегда удается достоверно установить факторы самоубийства, часть из них остается невыясненной. Причины самоубийств среди женщин доказательно установлены только в 115 случаях, среди мужчин – в 377 случаях, что составило всего 12% от всех мужских суицидов за прошлый год.

Шаг в пустоту

Не менее серьезную обеспокоенность у казахстанских специалистов вызывают факты суицидов среди детей. Структурный анализ показал, что больше всех самоубийство совершают школьники – 51,4%. Студенты колледжей и вузов 13,8% и 1,7%, соответственно. Оставшиеся – неучащаяся молодежь.

– Большинство суицидов несовершеннолетние совершают дома, – констатирует собеседница. – Из общего количества детей, решившихся пойти на такой шаг, 73,8% воспитывались в полной семье. Наиболее опасный возраст для подростков – 13–17 лет. Поэтому я всегда говорила и говорю, что в этот период родителям нужно быть предельно внимательными по отношению к чадам.

Понятно, что за смертью, будь то взрослого или ребенка, стоит конкретная причина: конфликты с родителями или сверстниками, унижения, безответная любовь и даже проваленные экзамены. Сегодня подростки очень подвержены влиянию массовой информации, в частности – Интернета. Многие молодые люди подражают героям фильмов или видеороликов, которые пропагандируют уход из жизни, внушая, что это сделает их известными и популярными. Другие причины самоубийства молодежи – это зависимость от алкоголя или наркотиков. Подростки, находясь в опьянении, совершают суициды порой ради смеха, выполняя условия спора, или для повышения своего авторитета среди ровесников. Девочки же чаще всего решаются на самоубийство, получив психологическую травму после изнасилования или ранней беременности.

Установить истинную причину после свершившегося факта очень сложно, поскольку подростки в силу психологических особенностей скрывают информацию о возникших проблемах и не делятся своими переживаниями. Именно поэтому причины совершения суицида нередко остаются неустановленными. По словам Салтанат Пархатовны, из 175 фактов самоубийства детьми в 2021 году причины не установлены в 73 (!) случаях. За пять месяцев этого года причины не установлены в 34 случаях.

Вместе с тем с начала этого года отмечается снижение как оконченных суицидов среди несовершеннолетних, так и его попыток. Однако в разрезе областей рост фактов среди несовершеннолетних наблюдается в Жамбылской (с 3 до 6), Мангистауской (с 0 до 3), Павлодарской (с 3 до 4), Северо-Казахстанской (с 1 до 2) областях и Алматы (с 7 до 8). В отличие от мировых показателей, где считается, что суициды – это проблема больших городов, в Казах­стане их больше всего совершают жители сельской местности. И оставление без внимания, непринятие упреждающих мер напрямую отражаются на росте показателей.

Кто виноват?

В условиях глобализации, рос­та объема информации, экономических кризисов, повышения общего ритма жизни возникает множество неожиданных социальных последствий. У людей возрастает чувство страха, беспомощности и одиночества.

И, как считает заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, институты государственной власти должны прогнозировать, своевременно реагировать и предлагать новые инструменты предупреждения этих негативных явлений.

– За последние годы внесено значительное количество изменений в законодательные акты, приняты комплексные планы мероприятий по предупреждению суицидов. На их реализацию только в 2021 году выделено 566,6 миллиона тенге из местных бюджетов. Однако кардинально ситуация с ростом самоубийств не меняется. Многие акты носят отсылочный или рекомендательный характер, нет четких инструкций, пошагового алгоритма в конкретной ситуации с учетом многофакторности суицидального поведения граждан. Росту суицидов способствуют слабая профилактическая работа уполномоченных государственных органов, – поясняет Салтанат Турсынбекова.

Что скрывать, профильные ведомства не всегда ориентируются на интересы конкретного ребенка, допуская формализм в работе, не выясняют причины и условия, побудившие подростка расстаться с жизнью, не анализируют детально каждый такой факт.

– В планах развития территорий на сегодняшний день отмечен ряд значимых целевых показателей, на которые необходимо ориентироваться, – снижение смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, дорожно-транспортных происшествий, туберкулеза и иное. Однако снижение смертности от самоубийств не обозначается в качестве целевого индикатора в ПРТ, – отмечает эксперт.

На сегодня все еще отмечается недостаточная квалификация и уровень подготовки школьных психологов. Нередко таковыми являются те, кто не имеет соответствующего образования. Бывает и так, что психолог совмещает несколько должностей.

– Не все психологи обеспечены отдельным кабинетом для проведения индивидуальной коррекционной работы с учащимися и материально-технической базой. Большая нагрузка (в крупных районах и городах на одного психолога приходится 700–1 500 учащихся) и привлечение к дополнительным работам (дежурство, участие в различных городских мероприятиях и т. д.) снижает качество работы и приводит к текучести кадров, – говорит Салтанат Турсынбекова.

Кроме того, на нежелание школьных психологов выявлять и вести учет детей, склонных к суициду, в определенной степени влияет порядок оценки организаций образования. Руководители школ утаивают сведения о проблемах, не предают огласке, поскольку это негативно сказывается на рейтингах.

– Психологов в Казахстане готовит множество высших учебных заведений. Но, учитывая, что эта специальность не относится к медицинским, она не лицензируется, – обращает внимание специалист. – При всем при этом нельзя снимать ответственности и с родителей. Ведь, идя на опрометчивые поступки, подростки хотят обратить внимание на себя и свои проблемы, показать, как им трудно справляться с жизненными ситуациями.

Эксперты в области психологии считают, что при истинном суициде намерение покончить с собой развивается в течение длительного времени – подготовка к нему может занимать от нескольких дней до нескольких лет. Если же взрослый совершает спонтанное самоубийство, оно больше демонстративное. Это не значит, что человек не нуждается в помощи и он шантажист, но, тем не менее, мы это воспринимаем как демонстрацию. У подростков столь жесткого разделения нет.

Когда они хотят обратить на себя внимание и нуждаются в помощи, они «молча кричат» об этом. В тот момент, когда подросток совершает спонтанную попытку самоубийства, он действительно хочет умереть. Но, как показал анализ статданных, в большинстве случаев причины совершения детьми самоубийств не устанавливаются, то есть ни семья (родители), ни друзья, ни учреждения образования и органы полиции (в ходе расследования уголовных дел) не подозревали о том, что именно мучало ребенка, подталкивало его на уход из жизни.

К сожалению, в обществе все еще превалирует стереотипное мышление, непонимание проблемы и отторжение самой мысли обращаться к психологам. Многие считают, что они только и могут, что пичкать психотропами и навечно отправлять в психбольницу. Либо боятся, что «след» от регистрации в дальнейшем повлияет на его жизнь.

– Еще одна из проблем – слабая работа комиссий по делам несовершеннолетних. Формальное исполнение плановых мероприятий не дает ощутимого результата в обеспечении безопасности детей. Недостаточно эффективна работа ювенальной полиции по профилактике суицида среди несовершеннолетних. Провоцирующим фактором все еще остается и информация из социальных сетей или даже раздувание и неправильная подача информации в СМИ, – подчеркивает Салтанат Пархатовна.

Что делать?

Суицид – явление многофакторное, значит, и противодействие должно быть комплексным и системным. Проблемы, связанные с насилием и самоубийствами, вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания деятельности Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Недавно на заседании Комиссии с участием госорганов был отдельно рассмотрен вопрос по превенции суицида. Члены комиссии обсудили реальную ситуацию в регионах, имеющиеся недостатки и предложили ряд конкретных мер. Председатель Национальной комиссии Аида Балаева поручила разработать с участием сотрудников Ассоциации психологов и IT-сообщества специальные проекты по организации работы с родителями и различными группами несовершеннолетних.

– Планируется проработать вопрос по разработке проекта Национальной стратегии по превенции суицида среди детей, подростков и детализированного плана ее реализации. Для казахстанских адвокатов проведут тренинги по представлению интересов потерпевшей стороны по делам, связанным с суицидом и насилием в отношении несовершеннолетних, – уточняет Салтанат Турсынбекова.

Будут разработаны единые Правила деятельности психологических служб с регламентацией деятельности психологов, определением их правового статуса, круга полномочий, в том числе обязанностей по выявлению жертв насилия, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ставится вопрос и по увеличению количества клинических психологов и суицидологов. Возможно, со временем в школьную программу введут даже новый предмет «Азбука безопасности», включающий обучающие материалы по противодействию суициду и насилию. Также планируется принять меры по подготовке судебных психологов для оказания несовершеннолетним квалифицированной психологической помощи во время досудебного расследования и отправления правосудия.

– В акиматах нужно создать отдельное подразделение по вопросам семейной политики с компетенциями по координации, обеспечению взаимодействия и контроля; аккумулировать разбросанные по разным структурам финансовые средства, предусмотренные на профилактику социально опасных явлений, в одном подразделении, с возможностью общественного контроля; создать отдельную бюджетную программу, – предлагает Салтанат Пархатовна.

Сегодня уже поддержана и реализуется инициатива Нацио­нальной комиссии по созданию во всех районах страны центров поддержки семьи для оказания комплексной бесплатной помощи лицам, оказавшимся в социально опасной ситуации, испытывающим состояние психологического кризиса, подверженным влиянию стрессогенных факторов и склонным к суицидам.

Не менее важно организовать во всех регионах службы по проведению психокоррекционных программ, направленных на исправление деструктивного поведения лиц с повышенной агрессией, зависимых от алкоголя и наркотиков, азартных игр. Ожидается утверждение разработанного комиссией проекта единого Регламента межведомственного взаимодействия по всем фактам насилия в семье, суицидов, жестокого обращения.

Внесено предложение и по отражению в Концепции семейной и гендерной политики, утверж­денной Указом Президента РК от 6 декабря 2016 года, целевых индикаторов, направленных на снижение суицидов, по ужесточению ответственности за бытовое насилие, за те или иные противоправные деяния, в результате которых человек совершил самоубийство.

– Акиматам следует проводить системный мониторинг и анализ, оценку реальной ситуации на местах. Необходимо усилить ответственность работодателей в части неукоснительного соблюдения прав работников, создания благоприятного морально-психологического климата в коллективе, – резюмирует собеседница.

В числе других предложений – принятие мер по повышению правового уровня и культуры населения, развитию института осознанного родительства, исследованию взаимосвязи увеличивающегося количества разводов, разных видов социально-экономических проблем с ростом суицидов. Предлагается рассмотреть возможность регистрации аккаунтов в социальных сетях с 16 лет (по паспортным данным) либо же для детей, не достигших 16-летнего возраста, регистрацию осуществлять только с согласия родителей или законных представителей.

Если каждый из предлагаемых пунктов спасет человеческую жизнь, оградит от необдуманного поступка взрослого или маленького казахстанца, значит, работа не напрасна, и демографические показатели станут выше.

Улучшая свое благосостояние, мы забываем смотреть по сторонам и не замечаем того, что близким людям мы нужны здесь и сейчас, что завтра для кого-то из них может не наступить. Пока мы живы, нужно уделить время своим родным, детям, своему окружению, хотя бы просто поговорить и выслушать!