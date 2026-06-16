Сделана ставка на технологии

В Северо-Казахстанской области посевная кампания прошла на фоне расширения применения цифровых технологий, обновления структуры посевов и активного внедрения высокоэффективных сортов зерновых. Регион, традиционно входящий в число ключевых аграрных центров страны, усиливает акцент на повышение доходности каждого гектара и развитие перерабатывающих цепочек.

Фото: акимат СКО

По данным акимата СКО, одним из примеров нового подхода стало хозяйство ТОО «Кызылжар Жем», где на опытном участке заложены посевы мягкой яровой пшеницы ультрараннего сорта Calixo французской селекции компании Secobra Recherches S.A.

Сорт с вегетационным периодом около 85 дней относится к раннеспелым и уже показал высокую адаптивность в регионах с климатическими условиями, схожими с Северо-Казахстанской областью, включая Западную Сибирь. В благоприятные годы его урожайность достигает 60 цент­неров с гектара.

Сопровождение испытаний осуществляет Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция, что позволяет оценивать потенциал сорта в условиях региона и формировать практическую базу для его возможного масштабного внедрения.

В регионе сохраняется высокая диверсификация посевных площадей. Область обеспечивает около четверти производства масличных культур страны, а также входит в число ключевых производителей зерновых, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Значительное внимание уделяется технологическому обновлению отрасли. В хозяйствах все шире применяются беспилотные летательные аппараты, анализаторы почвы, позволяющие точнее планировать агротехнические мероприятия и повышать эффективность использования ресурсов. Параллельно развиваются кормопроизводство и переработка.

В регионе представлен проект завода по производству гранулированной люцерны, ориентированный на обеспечение животноводства качественными кормами и повышение устойчивости кормовой базы. Дополнительно прорабатывается направление выпуска биотоплива из рас­тительных остатков, включая пшеничную и льняную солому, что усиливает экологическую и экономическую эффективность агропроизводства.

Отдельным направлением становится переработка сельхозпродукции. В Петропавловске работает молокоперерабатывающий завод ТОО «Eurasian milk», выпускающий широкий спектр продукции – от сыров и сливочного масла до сгущенного молока и кисломолочных изделий. Предприятие ориентировано на развитие экспортного потенциала и импортозамещение, при этом постепенно увеличивает загрузку производственных мощностей.

Северо-Казахстанская область сохраняет курс на переход от сырьевой модели к более технологичной и диверсифицированной аграрной экономике, где урожайность все больше определяется не только погодой, но и качеством технологий и управления.