Сделана ставка на технологии

Сельское хозяйство
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области посевная кампания прошла на фоне расширения применения цифровых технологий, обновления структуры посевов и активного внедрения высокоэффективных сортов зерновых. Регион, традиционно входящий в число ключевых аграрных центров страны, усиливает акцент на повышение доходности каждого гектара и развитие перерабатывающих цепочек.

Фото: акимат СКО

По данным акимата СКО, одним из примеров нового подхода стало хозяйство ТОО «Кызылжар Жем», где на опытном участке заложены посевы мягкой яровой пшеницы ультрараннего сорта Calixo французской селекции компании Secobra Recherches S.A.

Сорт с вегетационным периодом около 85 дней относится к раннеспелым и уже показал высокую адаптивность в регионах с климатическими условиями, схожими с Северо-Казахстанской областью, включая Западную Сибирь. В благоприятные годы его урожайность достигает 60 цент­неров с гектара.

Сопровождение испытаний осуществляет Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция, что позволяет оценивать потенциал сорта в условиях региона и формировать практическую базу для его возможного масштабного внедрения.

В регионе сохраняется высокая диверсификация посевных площадей. Область обеспечивает около четверти производства масличных культур страны, а также входит в число ключевых производителей зерновых, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Значительное внимание уделяется технологическому обновлению отрасли. В хозяйствах все шире применяются беспилотные летательные аппараты, анализаторы почвы, позволяющие точнее планировать агротехнические мероприятия и повышать эффективность использования ресурсов. Параллельно развиваются кормопроизводство и переработка.

В регионе представлен проект завода по производству гранулированной люцерны, ориентированный на обеспечение животноводства качественными кормами и повышение устойчивости кормовой базы. Дополнительно прорабатывается направление выпуска биотоплива из рас­тительных остатков, включая пшеничную и льняную солому, что усиливает экологическую и экономическую эффективность агропроизводства.

Отдельным направлением становится переработка сельхозпродукции. В Петропавловске работает молокоперерабатывающий завод ТОО «Eurasian milk», выпускающий широкий спектр продукции – от сыров и сливочного масла до сгущенного молока и кисломолочных изделий. Предприятие ориентировано на развитие экспортного потенциала и импортозамещение, при этом постепенно увеличивает загрузку производственных мощностей.

Северо-Казахстанская область сохраняет курс на переход от сырьевой модели к более технологичной и диверсифицированной аграрной экономике, где урожайность все больше определяется не только погодой, но и качеством технологий и управления.

#регионы #СКО #цифровизация #посевная

Популярное

Все
Астана – моя зрелая любовь
Гибнут дети – виноваты взрослые
Подписаны соглашения по проекту «Долина ЦОДов»
Следуя мировым тенденциям
Фокус на внедрение ИИ
Избран новый председатель партии «Ак жол»
Укрепляя торговые связи
Пора развивать регионы
Эстафета молодежного диалога
ИИ поможет бизнесу
Вывозят КамАЗами
Сделана ставка на технологии
Тарифы в обмен на модернизацию
Пять побед: Казахстан стартовал на втором этапе Кубка мира по боксу
ОСМС 2.0: трансформация продолжается
Новые села на карте газоснабжения
«Степная пирамида» приглашает гостей
От войлока до ИИ
Сельские территории: в режиме масштабных перемен
Бариатрическая и метаболическая хирургия выходят на международный уровень
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
Учителя готовы к переменам
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Текели обретает новый стиль
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
«Супер Марио: Галактическое кино» стал первым миллиардером 2026 года
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Начнут выращивать форель и осетра
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан

Читайте также

Фермеров поддержали в посевную
Ветеринарию ждут преобразования
Диалог науки и индустрии
Работа трудная и благородная

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]