Правительство
Султанов сделал замечания акимам регионов за рост цен на продукты

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова состоялось очередное совещание по исполнению поручений Главы государства по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 1,3%. С начала года – 11,4%. Больше всего за неделю подорожали лук (12,2%), капуста (8,3%), морковь (3,9%), картофель (2,6%), мясо кур (1,7%), масло сливочное и мука (1,2%).

Максимальный средний рост цен СЗПТ за неделю был допущен в Жамбылской области (4,2%), Шымкенте (3,9%), Мангистауской области (2,1%).

Бахыт Султанов сделал замечания акиматам, где отмечен наибольший рост цен.

«В Шымкенте обеспеченность по социально значимым товарам 212%, по всей овощной продукции – более 100% (картофель 229,4%, морковь 159,7%, лук 164,0%, капуста 154%). Но при этом у вас допущен максимальный рост на картофель на 16,8% и на лук на 74,7%. В целом рост отмечен на все овощи, входящие в перечень социально значимых товаров, подорожали морковь на 13% и капуста на 16,4%. Мероприятиями по контролю торговой надбавки в вашем регионе охвачено 78,9% всех магазинов «у дома», на которых выявлены всего 10 нарушений. Учитывая отмеченный рост, очевидна неэффективность проводимой работы», — обратился Бахыт Султанов к заместителю акима Шымкента.

Аналогичные замечания по результатам проверок были озвучены в адрес ряда других регионов.

Так, в Жамбылской области проведены контрольные мероприятия по соблюдению торговой наценки с охватом 52,7% объектов, зафиксировано 9 нарушений. В Мангистауской при 100% охвате выявлено также всего 9 нарушений. А в г. Нур-Султане 100% охват выявил лишь 4 нарушения.

«Проверками необходимо охватывать лишь проблемные объекты, в которых нестабильно варьируются цены, и закреплять результат проведенной профилактической работы», — отметил Бахыт Султанов.

В целом мероприятиями контроля за соблюдением субъектами бизнеса допустимой торговой надбавки за прошедшую неделю охвачено 36,5 тыс. магазинов или 87% объектов торговли. Выявлено 259 нарушений, что в 2,5 раза ниже, чем неделей ранее. По итогам проведенных проверок в 3 торговых объектах г. Шымкента торговая надбавка была снижена на 5-15%, в Жамбылской области – на 2-9%, в Мангистауской области в результате рейдов торговая наценка снижена с 25-33% до 9-14%.

В настоящее время начаты проверки в отношении более 100 торговых рынков на предмет ограничения конкуренции, установления и поддержания цен. Проводятся расследования по признакам сговора на рынках мяса кур, яиц куриных, сахара и минеральных удобрений.

За последние 2 недели заключены комплаенсы о сдерживании цен с оптовыми поставщиками сахара из Жамбылской и Туркестанской областей и с производителем гречневой крупы из Павлодарской области. Всего с начала года Агентством по защите и развитию конкуренции заключено 12 соглашений по снижению торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% с производителями куриных яиц, торговыми сетями и оптовыми поставщиками сахара, риса, гречки.

Согласно информации Министерства сельского хозяйства, в Республике Казахстан объем запасов социально значимых продовольственных товаров составляет 843 тыс. тонн. В том числе: муки – 12,4 тыс. тонн, картофеля – 4,7 тыс. тонн, сахара – 3,9 тыс. тонн, масла подсолнечного – 1,4 тыс. тонн, макарон – 1,3 тыс. тонн, моркови – 1,1 тыс. тонн, риса – 0,6 тыс. тонн, лука – 0,5 тыс. тонн, гречки – 0,4 тыс. тонн, молока – 0,4 тыс. тонн, капусты – 0,07 тыс. тонн, соли – 0,07 тыс. тонн, кисломолочной продукции – 0,03 тыс. тонн, хлеба – 0,02 тыс. тонн, говядины – 0,01 тыс. тонн, кур – 0,007 тыс. тонн.

По итогам совещания Бахыт Султанов поручил акиматам усилить госконтроль за соблюдением розничными и оптовыми субъектами торговли предельно допустимой торговой надбавки не более 15%, а также продолжить расследования посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер.

Кроме того, он акцентировал внимание акиматов на важности на увеличении финансирования и своевременного использования «оборотной схемы». Это позволит регионам зафиксировать цены на социально значимые продовольственные товары через форвардные контракты в период посевной кампании.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Правительство , Общество
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не остан…
Правительство
Премьер-министру РК теперь можно написать в Facebook
Правительство
Премьер-министр распределил обязанности между своими замест…
Правительство
Смаилов поручил снять все риски возможных подтоплений в Каз…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021