Сумма просроченных займов физлиц приблизилась к 1 трлн тенге

Экономика , Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Это составляет 3,1% от ссудного портфеля банков второго уровня 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кредиты населению составили 18,3 трлн тенге, увеличившись за июнь 2024 года на 2%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР

С начала года рост кредитов физлицам вырос на 9,9%, что обусловлено увеличением потребительских займов на 2,8% до 11,6 трлн тенге, а также ростом ипотечного кредитования на 0,7% до 5,5 трлн тенге.

В июне средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,6% (в мае 2024 года – 19,8%), населению – 17,5% в результате увеличения доли займов, выданных в рассрочку (в мае 2024 года – 19,3%).

«По состоянию на 1 июля уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля или 988 млрд тенге (на 1 января – 2,9% или 864 млрд тенге)», - говорится в сообщении.

Уровень NPL90+ по займам бизнесу составил 2,2% или 287 млрд тенге, населению – 3,8% или 700 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 70,9%.

Активы банковского сектора на 1 июля 2024 года составили 55,3 трлн тенге, увеличившись за июнь текущего года на 3,9% или 2,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,5% или 3,9 трлн тенге), в основном за счет роста ликвидных активов на 5,8% или 1,2 трлн тенге.

Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 16,3 трлн тенге или 29,4% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Депозиты резидентов в депозитных организациях в июне увеличились на 3,7% до 35,7 трлн тенге в основном в результате роста депозитов в национальной валюте на 3,9% до 27,8 трлн тенге. Депозиты в иностранной валюте за июнь 2024 года увеличились на 3,1% до 8 трлн тенге, в т.ч. в результате переоценки на фоне укрепления доллара США по отношению к тенге. В результате уровень долларизации составил 22,3% (в июне 2024 года – 26,5%).

Депозиты юридических лиц в июне 2024 года увеличились на 3,8% до 15,9 трлн тенге. Депозиты физических лиц выросли на 3,4% до 15,8 трлн тенге.

Ранее сообщалось о том, что АРРФР обяжет финорганизации понизить ставки на кредиты.

#статистика #банки #АРРФР

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