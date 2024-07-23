АРРФР обяжет финорганизации понизить ставки на кредиты

Предполагается, что эта мера позволит снизить рост задолженности и риск просрочек по кредиту

Фото: пресс-служба АРРФР

АРРФР совместно с Нацбанком разработало проект постановления, предусматривающий снижение предельных годовых эффективных ставок по кредитам, передает Kazpravda.kz

Как пояснил директор департамента методологии АРРФР Даурен Салимбаев, для краткосрочных микрокредитов не было ограничения по годовой эффективной ставке вознаграждения (ГЭВС). По таким займам устанавливалась предельная номинальная ставка. К примеру, при ставке 20% за 45 дней фактическая годовая эффективная ставка составляла 346%. При ставке 1% в день и 20% за 20 дней ГЭСВ уже превышает 2 600%.

Проект предлагает снизить предельный размер дневной номинальной ставки с 1% до 0,3% по микрокредитам на срок до 45 дней с суммой до 45 МРП.

Одновременно предлагается установить предельный размер годовой эффективной ставки на уровне 179%. Таким образом, по таким микрокредитам предельные ставки вознаграждения будут снижены более чем в 3 раза.

Кроме этого, в настоящее время размер годовой эффективной ставки вознаграждения по беззалоговым займам банков и МФО составляет 56%. Это значение было установлено в 2012 году и с тех пор не пересматривалось.

Разработанный проект постановления также предусматривает снижение предельных ГЭСВ по беззалоговым кредитам банков с 56% до 46%, по залоговым кредитам с 40% до 35%. По классическим микрокредитам микрофинансовых организаций ГЭСВ будет снижена с 56% до 46%.

Финрегулятор считает предложенные размеры годовых эффективных ставок вознаграждения адекватными рынку и стоимости денег в экономике.

«Снижение ставок по кредитам будет способствовать уменьшению долговой нагрузки населения, то есть все новые займы, которые оформят казахстанцы, будут по более низкой ставке, и соответственно, стоимость обслуживания данных кредитов будет ниже, как и долговая нагрузка, – отметил Даурен Салимбаев.

Он напомнил, что финорганизации при рекламе кредитов и до заключения договора займа должны раскрывать потребителю значения годовых эффективных ставок вознаграждения, чтобы граждане понимали реальную стоимость займов.