Сумма выплаченных пособий по безработице в РК ежемесячно растет

Рост общей суммы за год составил 70% в прошлом году, в этом году сумма выплат продолжает расти

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Количество получателей пособия по безработице с начала года выросло почти на 65 тыс. человек, а общая сумма выплат – на 20 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz

Ранее Минтруда сообщало, что по состоянию на 1 февраля 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 79,1 тыс. человек, а общая сумма выплат – 5,7 млрд тенге.

Тем временем, по данным на 1 мая, количество получателей соцвыплаты составило 143,3 тыс. человек, общая сумма выплат – 25 млрд тенге. При этом 89 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году.

Таким образом, за 4 месяца число получателей пособия увеличилось на 65 тыс. человек, а общая сумма выплат – на 20 млрд тенге.

По данным министерства, в 2023 году из ГФСС около 1,3 млн казахстанцев получили соцвыплаты по безработице на сумму 750,7 млрд тенге, что на 70% больше по сравнению с 2022 годом.

Напомним, ранее сообщалось, что с марта по апрель сумма выплаченных пособий по безработице увеличилась в РК на 6 млрд тенге за месяц.