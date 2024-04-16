Сумма выплаченных пособий по безработице увеличилась в РК на 6 млрд тенге за месяц

Количество получателей пособия выросло на 16 тыс. человек с марта по апрель

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Общая сумма выплат на 1 апреля 2024 года составила 18,3 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

За март численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 122,6 тыс. человек, при этом 66,8 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году.

Для сравнения, за февраль количество получателей соцвыплаты составило 106,3 тыс. человек, общая сумма выплат составила 12 млрд тенге.

Уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Что нужно сделать для оформления выплаты уволенному работнику, читайте здесь.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.