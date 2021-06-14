Суперприз ждет хозяина

В пункте вакцинации торгового дома Car city не первый раз проходит беспроигрышная лотерея по розыгрышу ценных призов среди горожан, сделавших прививку против COVID-19. В этот раз организаторы акции решили разыг­рать суперприз – электросамокат, который по своей инициативе предоставил один из арендаторов торгового центра.

Пока это самый ценный приз, разыгрываемый в Алматы среди горожан. Однако из-за малого числа провакцинированных, пришедших на акцию, розыгрыш решили отложить. Возможно, по словам организаторов, он пройдет в прямом эфире на странице Ауэзовского акимата в социальных сетях. А пока посетители центра вакцинации стали обладателями телевизора, утюгов, чайников и других предметов электротехники.

Напомним, что после смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией, торговые центры работали только в рабочие дни, а бизнес заинтересован в том, чтобы объекты функционировали в полном режиме и как можно больше горожан приобрели коллективный иммунитет.

Пункт вакцинации, открытый по инициативе администрации торгового центра, функционирует с апреля текущего года. За это время прививки сделали более 2 500 работников бизнес-объекта, жители близлежащих домов. Как отметили медработники, особой дисциплинированностью и ответственностью отличаются люди старшего поколения.

Как сообщил врач общей прак­тики городской поликниники № 15 Багдаулет Кенесбаев, в данный момент в распоряжении медработников имеются три вида вакцин, и каждый гражданин имеет право выбрать любую из них. Перед процедурой все пациенты в обязательном порядке проходят опрос, медицинское обследование и только при удовлетворительном состоянии здоровья могут получить прививку.

На вопрос, были ли случаи, когда врачу приходилось отказывать в вакцинации, он отметил, что таких случаев было немало.

– К примеру, иногда у человека бывает высокое давление. При этом выясняется, что он никогда ранее не измерял его и даже не знал, что оно у него повышенное. Иногда наб­людаем у человека учащенный пульс, не соответствующий норме. Во всех подобных случаях советуем пациентам пройти дополнительное обследование, – заметил Багдаулет Кенесбаев.

Впечатлила слаженная работа всех сотрудников пункта вакцинации, куда входит и социальный работник. Как отметила Айсулу Бегалиева, в ее обязанности входит занесение всех данных провакцинированного в базу Е-gov, оформление паспорта вакцинации, консультации по использованию необходимых мобильных приложений.

По данным акимата, в Алматы работают 211 прививочных пунктов, задействованы 304 прививочные бригады в составе 1 257 человек.