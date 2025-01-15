Суперпроект в масштабах региона

Напомним, завод этот открыли в областном центре буквально месяц назад, в декабре 2024 года. На данный момент ТОО «Asma Industrial» выпускает свинцово-кислотные индустриальные аккумуляторные батареи AGM, 12V и OPzS OpzV, 2V.

Производительность предприятия составляет 210 тыс. аккумуляторов в год, но заказов, как рассказали здесь, уже гораз­до больше, так как продукция востребована на рынке по всему миру. Рабочих мест на заводе создано 180, штат постепенно будет увеличен с ростом мощностей и ассортимента.

Как сообщили в областном акимате, данное производство пока не имеет аналогов в республике. На заводе выпус­кают промышленные аккумуляторные батареи полного цикла, которые широко применяются в разных отрас­лях, включая нефтегазовую, горнодобывающую промышленность, энергетику, железные дороги.

Кстати, за счет средств местного бюджета в качестве гос­поддержки при строительстве завода ТОО «Asma Industrial» были подведены к участку инженерные сети, ­обошлось это региону в 260 млн тенге.

– Предприятие наше не просто новое, а современное, – объявил на днях представителям прессы, посетившим завод, первый замес­титель генерального директора предприятия Дулат Актымбаев. – Как многие представляют себе заводы? Как бетонное сооружение, в котором из всех щелей дует. Но этот стереотип не про нас. У нас легкие, теплые, современные корпуса, где чисто, удобно и каждому приятно работать!

Сейчас в этих красивых корпусах готовят места под новые линии: не успел завод открыться, а руководство уже приняло решение о расширении ассортимента.

– У нас уже установлено оборудование для производства тяговых батарей, – пояснил Дулат Актымбаев. – Это аккумуляторы, предназначенные для использования в качестве основного источника тока в транспортных средствах, использующих электроэнергию. Во второй половине текущего года мы этот проект запустим. Также есть планы освоить производство стартерных аккумуляторов, предназначенных для пуска двигателей, они обладают высокими пиковыми токами и низкой стойкос­тью к разрядам. Во многих машинах у автолюбителей сейчас стоит система запуска двигателя Push Start, которая позволяет производить запуск двигателя без ключа. В этих автомобилях и нужны стартерные аккумуляторы.

Кстати, недавно на заводе ТОО «Asma Industrial» в Талдыкоргане побывал депутат Мажилиса Парламента РК Руслан Кожасбаев.

– На мой взгляд, в масштабах региона это суперпроект, – поделился он впечатлениями от знакомства с производством. – Именно такие пред­приятия и становятся драйверами развития экономики областей.