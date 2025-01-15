Суперпроект в масштабах региона Сделано в Казахстане 15 января 2025 г. 3:00 17 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Тяговыми и стартерными аккумуляторами планируют расширить ассортимент на заводе Asma Industrial по выпуску промышленных аккумуляторных батарей в Талдыкоргане. фото Дмитрия Ерофеева Напомним, завод этот открыли в областном центре буквально месяц назад, в декабре 2024 года. На данный момент ТОО «Asma Industrial» выпускает свинцово-кислотные индустриальные аккумуляторные батареи AGM, 12V и OPzS OpzV, 2V. Производительность предприятия составляет 210 тыс. аккумуляторов в год, но заказов, как рассказали здесь, уже гораздо больше, так как продукция востребована на рынке по всему миру. Рабочих мест на заводе создано 180, штат постепенно будет увеличен с ростом мощностей и ассортимента. Как сообщили в областном акимате, данное производство пока не имеет аналогов в республике. На заводе выпускают промышленные аккумуляторные батареи полного цикла, которые широко применяются в разных отраслях, включая нефтегазовую, горнодобывающую промышленность, энергетику, железные дороги. Кстати, за счет средств местного бюджета в качестве господдержки при строительстве завода ТОО «Asma Industrial» были подведены к участку инженерные сети, обошлось это региону в 260 млн тенге. – Предприятие наше не просто новое, а современное, – объявил на днях представителям прессы, посетившим завод, первый заместитель генерального директора предприятия Дулат Актымбаев. – Как многие представляют себе заводы? Как бетонное сооружение, в котором из всех щелей дует. Но этот стереотип не про нас. У нас легкие, теплые, современные корпуса, где чисто, удобно и каждому приятно работать! Сейчас в этих красивых корпусах готовят места под новые линии: не успел завод открыться, а руководство уже приняло решение о расширении ассортимента. – У нас уже установлено оборудование для производства тяговых батарей, – пояснил Дулат Актымбаев. – Это аккумуляторы, предназначенные для использования в качестве основного источника тока в транспортных средствах, использующих электроэнергию. Во второй половине текущего года мы этот проект запустим. Также есть планы освоить производство стартерных аккумуляторов, предназначенных для пуска двигателей, они обладают высокими пиковыми токами и низкой стойкостью к разрядам. Во многих машинах у автолюбителей сейчас стоит система запуска двигателя Push Start, которая позволяет производить запуск двигателя без ключа. В этих автомобилях и нужны стартерные аккумуляторы. Кстати, недавно на заводе ТОО «Asma Industrial» в Талдыкоргане побывал депутат Мажилиса Парламента РК Руслан Кожасбаев. – На мой взгляд, в масштабах региона это суперпроект, – поделился он впечатлениями от знакомства с производством. – Именно такие предприятия и становятся драйверами развития экономики областей. #Талдыкорган #завод #Asma Industrial