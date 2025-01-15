Суперпроект в масштабах региона

Сделано в Казахстане
17
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Тяговыми и стартерными аккумуляторами планируют расширить ассортимент на заводе Asma Industrial по выпус­ку промышленных аккумуляторных батарей в Талдыкоргане.

фото Дмитрия Ерофеева

Напомним, завод этот открыли в областном центре буквально месяц назад, в декабре 2024 года. На данный момент ТОО «Asma Industrial» выпускает свинцово-кислотные индустриальные аккумуляторные батареи AGM, 12V и OPzS OpzV, 2V.

Производительность предприятия составляет 210 тыс. аккумуляторов в год, но заказов, как рассказали здесь, уже гораз­до больше, так как продукция востребована на рынке по всему миру. Рабочих мест на заводе создано 180, штат постепенно будет увеличен с ростом мощностей и ассортимента.

Как сообщили в областном акимате, данное производство пока не имеет аналогов в республике. На заводе выпус­кают промышленные аккумуляторные батареи полного цикла, которые широко применяются в разных отрас­лях, включая нефтегазовую, горнодобывающую промышленность, энергетику, железные дороги.

Кстати, за счет средств местного бюджета в качестве гос­поддержки при строительстве завода ТОО «Asma Industrial» были подведены к участку инженерные сети, ­обошлось это региону в 260 млн тенге.

– Предприятие наше не просто новое, а современное, – объявил на днях представителям прессы, посетившим завод, первый замес­титель генерального директора предприятия Дулат Актымбаев. – Как многие представляют себе заводы? Как бетонное сооружение, в котором из всех щелей дует. Но этот стереотип не про нас. У нас легкие, теплые, современные корпуса, где чисто, удобно и каждому приятно работать!

Сейчас в этих красивых корпусах готовят места под новые линии: не успел завод открыться, а руководство уже приняло решение о расширении ассортимента.

– У нас уже установлено оборудование для производства тяговых батарей, – пояснил Дулат Актымбаев. – Это аккумуляторы, предназначенные для использования в качестве основного источника тока в транспортных средствах, использующих электроэнергию. Во второй половине текущего года мы этот проект запустим. Также есть планы освоить производство стартерных аккумуляторов, предназначенных для пуска двигателей, они обладают высокими пиковыми токами и низкой стойкос­тью к разрядам. Во многих машинах у автолюбителей сейчас стоит система запуска двигателя Push Start, которая позволяет производить запуск двигателя без ключа. В этих автомобилях и нужны стартерные аккумуляторы.

Кстати, недавно на заводе ТОО «Asma Industrial» в Талдыкоргане побывал депутат Мажилиса Парламента РК Руслан Кожасбаев.

– На мой взгляд, в масштабах региона это суперпроект, – поделился он впечатлениями от знакомства с производством. – Именно такие пред­приятия и становятся драйверами развития экономики областей.

#Талдыкорган #завод #Asma Industrial

Популярное

Все
Карты, деньги, приговор
Миссия – выстраивать мосты
Молодежь и инновации – основа трансформации регионального вуза
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Маркетплейсы: счастье или травма?
Через пень-колоду или шаг вперед?
В Астане стартовала 21-я Международная Жаутыковская олимпиада
Капитализация KASE показала высокие результаты
Молодежная повестка в фокусе внимания
Свекла под снегом все-таки осталась
Ценовые «вольности» вокруг продовольствия
Возводят дома, сохраняют культуру
Сообщество единых ценностей
В Приаралье не зарегистрировано ни одного случая кори и метапневмовируса
Как взрослеют детские мечты
Создатель архитектурного облика Алматы и Астаны
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
В Малибу горят дома звезд Голливуда
На языке текста и рисунка
Казахстан ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития
Бетономешалка повредила два авто перед падением в Астане
Закон Республики Казахстан
История таксиста: адвокат раскрыла новые детали по делу Салтанат Нукеновой
Последовательность и верность традициям
Извлечь металлы, переработать шлаки
Назначен новый министр юстиции
Дорогу молодым!
Сбалансированный подход
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Жизнь можно сделать слаще и полезней
Худи и свитшоты made in Abai
Неспешные технологии успеха

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]