Вопросы продовольственной безопасности страны рассмотрены вчера в ходе брифинга на площадке СЦК. Как отметил вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков, сегодня аграрная отрасль демонстрирует положительную динамику развития, и страна прак­тически полностью обеспечена базовыми видами продовольствия.

фото из архива "КП"

Спикер проинформировал, что по итогам пяти месяцев года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 4% и составил 1,3 трлн тенге.

– Ежегодно мы производим свыше 20 миллио­нов тонн зерновых. 2024 год стал рекордным по урожаю зерна – его намолочено 26,7 миллиона тонн, что в полтора раза превышает уровень 2023 года. Рост производства наблюдается и по другим основным культурам, таким как рис, гречиха, масличные, картофель, – сообщил вице-министр.

По словам Ербола Тасжурекова, валовой сбор маслосемян составил 3,2 млн тонн, что на 46% больше, чем в прошлом году. Урожай подсолнечника вырос на 35%. Картофеля собрано 2,6 млн тонн, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом.

В животноводческой отрасли также наблюдается положительная ситуация: за пять истекших месяцев отмечается рост численнос­ти поголовья крупного рогатого скота на 23,4%; овец и коз – на 7,8; лошадей – на 12,2; птиц – на 2,2%.

Производство мяса увеличилось на 3%. С начала года получено 1,3 млн тонн молока, что на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ербол Тасжуреков отметил рост производства продуктов питания. Так, выпуск свекловичного сахара вырос в 13,7 раза, сливочного масла – на 12,7%, растительного масла – на 19,1%, колбас­ных изделий – на 11%, муки – на 6,6%, мяса крупного и мелкого рогатого скота – на 1,4%.

В целом, как сообщил вице-министр сельского хозяйства, в рамках комп­лексного плана по развитию переработки планируется довести ее долю в части основных видов сельхозпродукции до 70% и увеличить к 2028 году объем выпуска отечественного продовольствия до 4,5 трлн тенге. Речь идет о таких видах продукции, как мясо, молоко, рис, кукуруза, подсолнечник и гречиха.