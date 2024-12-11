Суррогатный алкоголь выдавали за дорогой в Туркестанской области

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокурорами Туркестанской области ликвидированы три крупных подпольных цеха, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Прокуратурой вынесено постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении группы лиц, занимающихся изготовлением и сбытом суррогатной алкогольной продукции.

Цеха находились в Келесском, Толебийском районах, а также в городе Туркестан.

Сообщается, что изъято 31 920 дорогостоящих бутылок поддельного алкоголя марки «Абсолют» - 12 280, «Skyy» - 11 020 и «Айдабульская» - 8 620 шт., а также 600 литров спиртосодержащей жидкости.

Рыночная стоимость нелегальной продукции составляет свыше 170 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование.