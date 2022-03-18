Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 18 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончался 1 человек.
На 18 марта лечение от КВИ продолжают получать 8 350 человек (–7 282+ и 1 068 КВИ-), из них в стационарах находятся 670 пациентов, на амбулаторном уровне – 7 680 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 58 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 24 пациента, на аппарате ИВЛ – 12 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
16 марта зафиксированы 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 17 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88519, летальных случаев - 5348, выздоровевших - 82103.