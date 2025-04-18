Впервые за 11 лет существования Акмолинского Дома мамы (ОФ «Ана үйі»), работа которого строится в трех направлениях: «Дом мамы», «Национальное агентство по усыновлению» и прог­рамма трансформации детских интернатных учреждений «Балажан», случился хеппи-энд. Две из находившихся в центре женщин выходят официально замуж за пап своих детей, признавших отцовство.

Новый проект, которому предшествовала кропотливая работа, прежде всего с оставившими своих детей мужчинами, назван просто – «Отец признает отцовство». Напомним, республиканский общественный фонд «Ана үйі» зарегистрирован в 2013 году по инициативе известных казах­станских бизнесменов, решивших открыть на свои средства кризис­ные цент­ры для молодых мам. В Кокшетау Дом мамы открылся в 2014 году. За 11 лет в его стенах нашли приют, выбрались из пропасти безнадеги порядка 250 женщин, более 260 детей миновала участь сироты-отказника.

Сегодня в Доме мамы живут семь мамочек с детьми. И вот благодаря координатору благотворительного проекта «Дом мамы», многодетной маме, воспитывающей 11 приемных детей, Куралай Джумабековой четверо первых детей обрели отцов. Огромную помощь оказали председатели совета матерей Кокшетау Айнур Жахина, Альянса женских сил Анаргуль Мухамедрахимова. Мужчины, с которыми велись беседы, детей своих признали и официально узаконили отношения с их мамами.

Первыми создали семью Диана и Сергей Пожарские из города Степногорска. На днях на торжественной церемонии бракосочетания в Салтанат сарайы Кокшетау они обменялись обручальными кольцами. Символично, что это радостное событие практически совпало с Национальным днем влюбленных в Казахстане.

Церемония во Дворце бракосочетания прошла под шаныраком казахской юрты, где, конечно же, был дождь из шашу, поздравления, бата-благословение от многодетной мамы из Кокшетау и, наконец, вручение первого семейного документа – свидетельства о браке. К слову, свидетелями у новоиспеченных молодоженов стали сотрудники Дома мамы – супружеская пара с 20-летним стажем семейной жизни.

Внесли посильный вклад в благое дело и кокшетауские предприниматели. Диане бесплатно сделали прическу и макияж, испекли к торжеству красивый свадебный торт, организовали праздничное застолье в ресторане. Думается, молодым этот волшебный день, ставший таковым благодаря учас­тию многих неравнодушных людей, запомнится надолго.

Как отметила Куралай Джумабекова, новый социальный проект для молодых родителей – это еще один шаг к укреплению института семьи. Начинание нацелено на поддержку молодых отцов, которые решили официально признать своих детей. Более широкие горизонты этого благого дела – сохранение семейных ценностей, популяризация ответственного отцовства и укрепление института семьи в Казахстане.

На днях в Салтанат сарайы Кокшетау пройдет регистрация второй пары, которую также объединили в Доме мамы.