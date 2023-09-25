Свобода творчества Статьи 25 сентября 2023 г. 0:14 102 Любовь Доброта, Шымкент В галерее «Алтын Орда» представлены картины известного художника Абдуахата Муратбая. фото автора На этот раз формат выставки не совсем обычный. Начинается она непосредственно на подворье художественной галереи. По всему периметру ограждения вывешены полотна, фоном звучат домбра и гармонь. Посетители общаются, обсуждают картины, наслаждаясь прекрасной погодой. – Эту выставку можно сравнить с тоем, – улыбаясь, говорит создатель галереи «Алтын Орда» Болат Бейсбеков. – Сейчас все люди очень много работают, нет времени на общение. Видятся только на тоях, пропускать которые нельзя, иначе и на твой той никто не придет. Такой формат экспозиции я «подсмотрел» за рубежом. В некоторых странах художники могут организовать выставку своих работ в любом понравившемся им подворье, там ведь нет высоких заборов. И даже могут на время экспозиции поселиться в этом доме. Я всегда думал: а почему бы и нам так не сделать? Член Союза художников Карлыгаш Кансейт считает, что представленные произведения рассчитаны на диалог художника и зрителя, их активное взаимодействие, и предложенный формат выставки предполагает такое общение. В экспозиции 40 живописных работ. Все они написаны в самостоятельно разработанном маэстро стиле, который был найден в течение многих лет поиска и эксперимента. – Всегда говорю Абдуахату, что он для меня самый непонятный художник, – говорит художник Айнур Асанова. – Его творчество я не могу отнести к чисто декоративному искусству, оно альтернативное. Для меня во всяком случае. В искусстве стилизации он достиг определенных высот, глубокими корнями пророс в национальной теме, которую раскрывает с помощью самобытного и присущего только ему живописного письма. На картинах автора каждая деталь важна, имеет значение. Это своего рода изобразительный ребус, в котором закодирован тайный смысл. Именно он притягивает публику, заставляя всматриваться и размышлять, пытаясь разгадать зашифрованные символы. – Перед холстом я чувствую себя свободным, я сам хозяин, – говорит Абдуахат Муратбай. – Мне решать, какую композицию и как строить, какими цветами ее наполнить, при помощи каких художественных средств передать свои эмоции. Я сам все это придумываю. Отсюда и свобода, с которой я берусь за кисть. Пред. След. Пред. След. #выставка #искусство #Абдуахат Муратбай