Свобода творчества

На этот раз формат выставки не совсем обычный. Начинается она непосредственно на подворье художественной галереи. По всему периметру ограждения вывешены полотна, фоном звучат домбра и гармонь. Посетители общаются, обсуж­дают картины, наслаждаясь прекрасной погодой.

– Эту выставку можно сравнить с тоем, – улыбаясь, говорит создатель галереи «Алтын Орда» Болат Бейсбеков. – Сейчас все люди очень много работают, нет времени на общение. Видятся только на тоях, пропускать которые нельзя, иначе и на твой той никто не придет. Такой формат экспозиции я «подсмотрел» за рубежом. В некоторых странах художники могут организовать выставку своих работ в любом понравившемся им подворье, там ведь нет высоких заборов. И даже могут на время экспозиции поселиться в этом доме. Я всегда думал: а почему бы и нам так не сделать?

Член Союза художников Карлыгаш Кансейт считает, что представленные произведения рассчитаны на диалог художника и зрителя, их активное взаи­модействие, и предложенный формат выставки предполагает такое общение. В экспозиции 40 живописных работ. Все они написаны в самостоятельно разработанном маэстро стиле, который был найден в течение многих лет поиска и экспе­римента.

– Всегда говорю Абдуахату, что он для меня самый непонятный художник, – говорит художник Айнур Асанова. – Его творчество я не могу отнести к чисто декоративному искусству, оно альтернативное. Для меня во всяком случае. В искусстве стилизации он достиг определенных высот, глубокими корнями пророс в национальной теме, которую раскрывает с помощью самобытного и присущего только ему живописного письма.

На картинах автора каждая деталь важна, имеет значение. Это своего рода изобразительный ребус, в котором закодирован тайный смысл. Именно он притягивает публику, зас­тавляя всматриваться и размышлять, пытаясь разгадать зашифрованные символы.

– Перед холстом я чувствую себя свободным, я сам хозяин, – говорит Абдуахат Муратбай. – Мне решать, какую композицию и как строить, какими цветами ее наполнить, при помощи каких художественных средств передать свои эмоции. Я сам все это придумываю. Отсюда и свобода, с которой я берусь за кисть.