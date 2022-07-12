Священна земля Казахстана

У чеченцев есть пословица: «Не говори о том хорошем, что сделал ты, а говори о добре, которое сделали тебе». Горцы всегда помнят о земле, которая приютила их в самый критический момент, о казахском народе, который протянул руку помощи в трудные годы. Настолько сильно переплелись наши судьбы, настолько мы близки, что, даже находясь за тысячи километров, не чувствуем оторванности или изолированности друг от друга.

В истории Казахстана были разные страницы, включая тяжелое время депортации, голода, репрессий. Но в любых испытаниях есть и другая сторона – светлая, наполненная человеческой добротой и состраданием. Тогда по воле судьбы горцы соприкос­нулись с доселе неизвестным им казахским народом, который в час тяжелейших испытаний протянул руку помощи, предоставил место у очага. Как писал в одном из своих стихотворений талант­ливый чеченский поэт Умар Ярычев: «Земля казахская, земля священная, ты в самый горький час делила с нами и хлеб, и материнское тепло». Кстати, Ярычев родился в Казахстане, а его поэтический дар формировался в Алматы в дружбе с Олжасом Сулейменовым.

Прошедшие через все «круги ада», опаленные знойным солн­цем, закаленные степными ветрами, проникнутые духом великих предков, казахи с вайнахами и сегодня живут вместе как дружная большая семья. У всех одна земля, одна Родина, имя которой – Казахстан. Ну а на Кавказе, в краю чеченцев, всегда были и есть люди, которые носят Казахстан в своем сердце, с чувством благодарности вспоминают тех, кто в час тяжелых испытаний всегда был рядом. Всю жизнь носят в себе эти добрые, светлые чувства к братьям-казахам.

В подтверждение хочу поведать одну удивительную историю, которая заставляет задуматься о многом: о человеческом бытие, о силе добра над злом, о вечных ценностях. История еще раз доказывает, что определяющими в наших отношениях являются не принадлежность к какой-то национальности, роду или племени, не наличие или отсутствие материальных богатств, не социальное сословие, а человеческое начало, все то доброе, чистое и светлое, чем наделил людей Всевышний.

В 1993 году я гостил у своих дальних родственников в селе Алхан-юрт, недалеко от Грозного. В один из дней мы посетили могилы. Прочитав Коран, мы собирались уходить, как один из местных жителей подвел меня к небольшому бугорку. Надмогильная плита содержала надпись: «Ахьяд – сын Алхаста».

«На этой могилке лежит горсть казахской земли», – сказал мой спутник. Перехватив вопросительный взгляд, он рассказал об усопшем, в котором я с удивлением узнал близкого мне человека. Тогда я подумал: «О, Аллах, как тесен мир, насколько сильно переплелись человеческие судьбы, насколько неразрывны нити, их связующие. И не подвластны они ни времени, ни расстояниям».

...В годы моего детства в нашем селе Октябрь Кировского района Талды-Курганской области (ныне Коксуский район Жетысуской области) по соседству с нами жил один очень мудрый человек, мулла Ахьяд. Высшего образования не имел, но обладал глубокими знаниями в области философии и религии. Его хорошо знали во всей округе. Люди шли к нему отовсюду: одни – в поисках справедливости, другие – за советом или благословением.

Не раз слышал, как отец Саламо рассказывал одну историю. Как-то к мудрецу приходит один из депортированных чеченцев и говорит: «Ахьяд, дорогой, скажи: как нам жить с этим? Нас лишили Родины, имущества, многие погибли на чужбине. Где справедливость?» На это мулла ответил: «То, что случилось с нами, – это испытание, ниспосланное нам Аллахом. Смирись с этим и сними боль со своей души. Благодари Всевышнего за то, что по Его воле мы оказались на этой священной земле. Ты посмотри, какие люди здесь живут. Вглядись в их лица – они светятся добротой, милосердием и состраданием. Казахи приняли нас, поддержали, хотя самим приходится непросто. Наша благодарность им должна быть безмерной. И самым лучшим ее проявлением будут знание их языка, уважение обычаев, традиции и культуры. Мы обрели братьев, разве это не благо?»

В 1957 году, когда вайнахам разрешили вернуться на Родину, мулла Ахьяд собрал односельчан и сказал: «Справедливость восторжествовала, я возвращаюсь на Кавказ. Увожу с собой горсть священной земли, на которой живет благословенный народ и которому уготована прямая дорога в рай». Объяснил, почему так считает: «У казахов есть три вещи, о которых сказано в Коране, – это великое терпение, великая многострадальность и великая хлебосольность».

...И вот, несколько десятилетий спустя, судьба привела меня к могиле старца Ахьяда. Горсть земли, которую потом он, оказывается, завещал положить на свою могилу, красноречивее всяких слов поведала о том, какие чувства этот человек испытывал к казахскому народу. Стоя на месте его вечного упокоения, я мысленно обращался к нему: «О, мудрый Ахьяд, ты всего 13 лет прожил в Казахстане, но как же ты сумел понять душу этого народа, его красоту! Ты сказал о нем так, как до тебя никто не говорил. Свои любовь и благодарность к нему ты сохранил до конца своей жизни, даже находясь за тысячи километров».

Казахские мелодии кавказских гор

В сегодняшней Чеченской Рес­публике многое напоминает о Казахстане. В Грозном ведущий лицей носит имя Нурсултана Абишевича Назарбаева. Его же именем названа одна из главных улиц столицы. Есть многоэтажный жилой дом, который в народе так и называют – «Казахстанский». Во многих домах можно услышать казахские песни, чарующие звуки домбры. Много людей, говорящих на казахском языке. Ну а беседы и воспоминания о Казахстане и казахах – явление повсеместное.

Одним из главных казахоговорящих чеченцев на Кавказе до последнего являлся народный артист, известный акын, певец и композитор Валид Дагаев. Во время ссылки ему было четыре года. А возвращался из Казах­стана на Родину уже семнадцатилетним юношей. Жили они в Жамбылском районе Алматинской области. За 13 лет он блес­тяще выучил казахский. Даже живя вдали от Казахстана, сумел сохранить его. И песни исполнял великолепно. Кстати, хочу привести один любопытный факт из его жизни: в Казахстане во время депортации он рос на родине Жамбыла, а в Грозном поселился на проспекте Назарбаева.

Как-то, помнится, включив телеканал «Грозный», я наткнулся на передачу, посвященную юбилею Валида Дагаева. Она шла на чеченском языке. Ведущая рассказывала о герое, задавала вопросы. По ходу артист исполнял свои песни на дечиг пондуре (аналог нашей домбры). Вдруг неожиданно я услышал, как из зала один аксакал обратился на казахском языке: «Валид, өзіміздін «Он алты қыз» деген әнді айтып бере аласың ба?» На это маэстро с юмором: «Айтам, неге айтпаймын. Бірақ та былай келісейік, он алты қыздан бip қыз менікі болсын!» И шикарно спел: сперва «Қазақ бауырларға сәлем», потом – «Он алты қыз». После этого к нему потянулись два десятка зрителей. Общение шло исключительно на казахском. И образовалась в зале своя «казахская диаспора».

Во время одной из встреч мы долго беседовали с Валидом Дагаевым. Речь в основном шла о Казахстане. Тогда у нас состоял­ся такой диалог:

– Валид, как удалось всего за тринадцать лет столь блестяще выучить казахский?

– Когда впервые услышал эту речь, мне было чуть более четырех лет. И я влюбился в нее. Подрос, учил целыми днями. Учителям надоедал. К тому же у меня память была цепкой. А потом, думаю, что дух Жамбыла мне помогал. Начал на домбре играть, песни петь.

– А как вдали от Казахстана, не имея ни среды, ни общения, сумел сохранить казахский? У нас многие, даже живя в Казахстане, не знают его.

– В этом мне помогают любовь и уважение к братьям-казахам. У меня есть свои секреты. В конце концов, если не с кем общаться, сам с собой разговариваю. Главное – хотеть, все остальное будет.

На прощание аксакал сказал: «Велико желание еще раз побывать на милой моему сердцу Родине великого Жамбыла, прикоснуться к земле, обнять братьев-казахов. Но, увы, возраст и слепота не позволяют мечту осуществить. Прошу сделать это за меня. Передай, что мои любовь и уважение к ним не имеют меры».

Но, увы, ни его мечте еще раз побывать в Казахстане, ни моей – еще раз встретиться с ним не суждено было сбыться. Три года назад народного акына Валида Дагаева не стало. Он, как и мулла Ахьяд, унес свои светлые чувства к казахскому народу в мир иной. Однако он оставил после себя богатое духовное наследие. И его неповторимые песни, в том числе «Он алты қыз» по-прежнему будут радовать наш слух.

Я один из тех, кто по жизни следует мудрым словам муллы Ахьяда. Во мне всегда горит тот самый огонек любви, уважения и признательности казахскому народу. За хлебосольность, доб­роту, милосердие. За помощь и поддержку, участие в судьбе наших предков в тяжелейший период депортации. За стремление жить в мире и согласии с представителями всех национальностей. За духовное богатство, уникальность и красоту души.

Самое лучшее проявление моих светлых чувств в отношении народа – это знание языка, трепетное отношение к обычаям, традициям, культуре, истории. Стремление быть полезным стране, обществу. Всегда с гордостью говорю: «Мен қазақпын». При этом я, конечно же, не имею в виду свою этническую принадлежность. Но имею в виду состояние души, внутренний духовный мир. То, что я родился, вырос и живу на этой священной земле. Что истинный патриот своей страны. Что безмерно люблю эту землю и этот народ. Все это – то, что никто у меня не отнимет и всегда будет со мной.

Мы счастливые люди. В лихие годы прошлого столетия, по воле судьбы оказавшись на этой земле, за годы Независимости со­орудили свой общий шанырак. И живем под ним дружно, как одна большая семья. Потому что в наших отношениях на первом мес­те – огромное уважение, полное взаимопонимание, миролюбие, доброта и гуманность. И еще – ответственность за наш родной Казахстан, его настоящее и будущее. А раз так, то нам есть чем гордиться, за что благодарить друг друга.

Я – сын депортированных и хочу еще раз сказать слова искренней благодарности казахскому народу за мудрость, доб­роту, стремление со всеми жить по человеческим законам. Хочу поклониться Великой многострадальной степи, которая в самый тяжелый час приютила и обогрела целые народы. Хочу выразить слова признательности представителям всех этносов за щедрость, душевную красоту, уважительное отношение друг к другу, волю к миру и общенациональному согласию.