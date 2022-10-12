Общество
Свыше 11 тыс. граждан с ограниченными возможностями получат финансовую помощь в Актау
Ирина Гончарова, Актау

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Свыше 11 тыс. граждан с ограниченными возможностями получат финансовую помощь в Актау. Выплата в честь Дня людей с инвалидностью составит 15 900 тенге. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации пресс-службы акимата, эти средства поступят через различные банковские счета и счета Казпочты. «В понедельник была проведена регистрация и проверка базы. Ведь могут быть люди, которые умерли, эмигрировали и пере­ехали», – рассказала заведующая сектором Актауского городского отдела занятости и социальных программ Алия Тогызбаева.

В Казахстане День людей с инвалидностью отмечается каждое второе воскресенье октября.

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