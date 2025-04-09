В соответствии с поручением Главы государства Правительство реализует проекты по развитию социальной инфраструктуры за счет незаконного выведенных из страны активов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Из Специального государственного фонда на завершение реконструкции магистрального водовода в Сарыагашском районе Туркестанской области выделено свыше 2,5 млрд тенге. Проект направлен на подключение 66 сел с населением свыше 260 тыс. человек к водоснабжению.

Общая стоимость проекта составляет порядка 6,5 млрд тенге. По нему предусмотрено строительство 34,3 км сетей, из которых в рамках ранее выделенных средств уже проложено 20,8 км.



В настоящее время в Казахстане доступ к услугам водоснабжения в городских населенных пунктах составляет 99,4%, в сельских населенных пунктах – 97,8%. По Туркестанской области, город - 100%, в селах 98,1%.

На текущий момент из Специального государственного фонда выделены средства для реализации проектов в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, социальное обеспечение, а также для обновления инженерных сетей и водных сооружений.