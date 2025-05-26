Свыше 26 млн тенге взыскали с должников Астаны в первый день рейда

Налоги,Транспорт
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Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Cумма просроченной задолженности в столице продолжает расти, в связи с этим было принято решение усилить меры воздействия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент государственных доходов (ДГД) по городу Астана совместно с Департаментом полиции города и Региональной палатой частных судебных исполнителей приступил к проведению рейдовых мероприятий по взысканию задолженности по налогу на транспортные средства физических лиц. Об этом сообщила руководитель отдела разъяснительной работы ДГД Астаны Кымбат Исенова, передает Kazpravda.kz

По ее словам, уже в первый день проведения рейдов в бюджет столицы поступило свыше 26 млн тенге.

Как отмечают представители фискального ведомства, сумма просроченной задолженности в регионе продолжает расти, несмотря на неоднократные напоминания налогоплательщикам о необходимости своевременной уплаты. В связи с этим было принято решение усилить меры воздействия.

В рамках рейдов сотрудники ДГД, полиции и частных судебных исполнителей посещают места регистрации автовладельцев-должников, проводят опросы на местах, а в ряде случаев - арестовывают транспортные средства до погашения долгов. Так, в рамках мероприятий принудительно эвакуировано на штрафную стоянку 3 автомобиля должников. Также используются современные цифровые инструменты, включая мобильные терминалы и автоматизированные базы данных, что позволяет оперативно устанавливать факт задолженности и принимать меры взыскания.

- Мы не ставим перед собой цель наказывать, - подчеркнула Кымбат Исенова. - Главная задача - напомнить гражданам об их обязанностях и предотвратить дальнейший рост долга. Департамент во избежание принудительных мер (ареста счетов, ограничение на выезд за пределы РК) призывает автолюбителей своевременно исполнять налоговые обязательства. Уплата налогов - это вклад каждого в общее развитие региона, страны.

Гражданам, которые сомневаются в наличии задолженности, рекомендуется проверить информацию. Также напоминается, что добровольная уплата долга до начала исполнительного производства позволяет избежать дополнительных расходов: начисления пени, оплаты услуг судебных исполнителей и так далее.

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности можно проверить на официальном интернет-ресурсе КГД МФ РК, портале электронного правительства Egov.kz, в мобильных приложениях eSalyq Azamat и банков второго уровня.

Более подробнее о налогах можно узнать по номеру 1414/3 либо в Instagram @astana_mkd_dgd_astana.

- Рейдовые мероприятия будут продолжаться в плановом порядке, - добавили представители столичного ДГД.

 

 

#налоги #транспорт #должники #рейд

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