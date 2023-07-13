Купленные казахстанцами на 74 млн тенге массажные кресла оказались дешевыми накидками

В Казахстане свыше 400 млн тенге возвращено потребителям с начала года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

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"За истекший период территориальные департаменты КЗПП к административному взысканию привлекли 94 субъекта бизнеса. В результате за полгода потребителям возвратили 411 млн тенге", – озвучили цифры в ведомстве.

Так, на солидную сумму – более 74 млн тенге – были защищены права 85 казахстанцев, которые вместо обещанных массажных кресел получили дешевые массажные накидки.



Удалось также получить положительные судебные решения по 7 искам в защиту прав 1 861 потребителя авиакомпании BekAir на 114,3 млн тенге.