Свыше 500 мероприятий провели ко Дню книги в Казахстане

Их посетили около 50 тысяч человек, передает Kazpravda.kz

В Казахстане в рамках недели, приуроченной к Национальный день книги, прошли тематические дни «Weekend. Book. Vibes».

В библиотеках были организованы мероприятия, направленные на популяризацию чтения и развитие читательской культуры среди детей и молодежи. По всей стране прошли акции, встречи книжных клубов, показы фильмов по литературным произведениям и открытые площадки для чтения.

«В рамках тематических дней по всей стране проведены сотни мероприятий, направленных на развитие интереса к чтению. Особое внимание уделено вовлечению молодежи и детей в культурные инициативы. Формирование читательской культуры остаётся одним из приоритетных направлений. Подобные проекты будут реализовываться и дальше», - сообщает Министерство культуры и информации.

В Астана прошла акция книгообмена BookCrossing. В Туркестанской области организовали показы фильмов «Көшпенділер» и «Қобыланды батыр». В области Абай состоялись литературные акции и поэтические вечера, в Акмолинской области - интеллектуальные игры и встречи читателей.

Также мероприятия прошли в Жетісу и Кызылординская область, где организовали поэтические вечера и марафоны чтения.