Свыше 500 недоношенным детям удалось спасти зрение в Казахстане

Фото: Минздрав РК

В 2022 году в республике 1500 новорожденных прошли офтальмологический скрининг на новейшем оборудовании, с помощью которого хирурги-офтальмологи смогли спасти зрение 508 недоношенным малышам путем лазеркоагуляции сетчатки глаз на специальных аппаратах, сообщил Минздрав Казахстана.

В стране около 35% младенцев, родившихся раньше срока, страдают ретинопатией - заболеванием глаз, которое приводит к безвозвратной потере зрения у недоношенных новорожденных.

Благодаря данным вмешательствам стало возможным спасение зрения у недоношенных малышей.

В 2008 году в Казахстане были внедрены критерии живорождения, рекомендованные ВОЗ, в результате чего в стране начали выхаживать детей с массой тела от 500 грамм. Ежегодно в республике рождается более 400 тысяч детей, из них 5% рождаются раньше срока.

Для повышения выживаемости данной категории недоношенных детей в стране разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность родовспомогательных организаций, внедрены эффективные перинатальные технологии, принципы безопасного материнства, регионализации перинатальной помощи.

Для сохранения качества зрения недоношенным детям в республике проводится офтальмологический скрининг.

Благодаря реализованным мероприятиям в стране удалось добиться положительных результатов и улучшения охвата офтальмологическим скринингом.

Диагностика патологии осложняется тем, что никаких внешних признаков при ретинопатии нет и только специализированный и обученный офтальмолог с помощью специального оборудования (офтальмоскопа) может увидеть ранние проявления этого заболевания.

Министерством здравоохранения впервые был разработан и утверждён клинический протокол по интравитреальному введению новорожденным препарата «Луцентис», что по мнению врачей-офтальмологов, стало настоящим прорывом в лечении ретинопатии недоношенных в Казахстане. Он предполагает инъекционное лечение молниеносных форм ретинопатии, что дает возможность вернуть зрение детям.

Столь ощутимые результаты по диагностике и лечению ретинопатии у новорожденных стали возможны благодаря эффективной коллаборации Министерства здравоохранения РК и меценатского сообщества страны.

В результате сотрудничества диагностика и лечение ретинопатии недоношенных детей улучшатся в Национальном научном центре материнства и детства.

Офтальмологическая служба этого медицинского центра с помощью фонда AYALA получила от компании «Шеврон» современную ретинальную камеру, произведенную в США. Теперь врачи смогут выявлять и лечить такое сложное заболевание глаз у недоношенных новорожденных более качественно и оперативно. Для этого в активе ННЦМД числится полный комплект необходимого офтальмологического оборудования: ретинальная камера, офтальмоскоп и лазерхирургическая установка.

Министерством здравоохранения совместно с общественным фондом «Қазақстан Халқына» был также решен вопрос закупа 24 единицы дорогостоящего оборудования для офтальмологического скрининга для 12-ти регионов страны, благотворительным фондом AYALA 11 аппаратов для 7-ми регионов, что обеспечило полную оснащённость оборудованием для проведения офтальмологического скрининга.

