Сын своей земли

Имена в истории

Глава государства Касым-Жомарт­ Токаев в интервью газете «Egemen Qazaqstan» отметил, что чествование выдающихся исторических деятелей нашего народа полезно с точки зрения укрепления общенациональной идентичности. Личность Абылхана Кастеева, чей юбилей в эти дни отмечают не только люди творческих профессий, но и все, кому дорого и близко искусство, занимает в этом перечне одно из ключевых мест.

Его жизнь и творческий путь, несмотря на смену эпох и государственного строя, остаются вне времени, потому что художник жил и работал для всех казахстанцев, посвятив себя великому делу созидания, поиска и отображения в произведениях ключевых, порой противоречивых моментов истории нашей страны.

Жизненный путь Кастеева – как из сказки. По нынешним меркам это история головокружительного успеха простого мальчика из аула, которому посчастливилось стать выдающимся мастером. С другой стороны, его биография сама по себе является подвигом. Подвигом собственного трудолюбия, приверженности искусству и примером того, как подвиг мастера коррелирует с подвигами отображаемых им исторических личностей и событий.

– Разделяя в полной мере со своим народом все счастливые и трагические моменты его истории, Абылхан Кастеев всегда был по-настоящему народным художником, плоть от плоти сыном своей земли, одарившей его уникальным талантом, – считает кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного музея искусств им. А. Кастеева Амир Джадайбаев. – Сам мастер говорил: «Я знал, что уже не остановлюсь, что никогда не покинет меня жажда запечатлевать карандашом и красками то, что я вижу и чувствую, делиться душой с другими через свои картины».

Созданные Абылханом Кастеевым живописные и графические произведения можно с полным правом назвать художественной летописью Советского Казахстана. В них нашли отражение все значимые исторические события ХХ века, кардинально трансформировавшие традиционный уклад жизни прежде кочевого народа. Творчество Кастеева и сегодня оказывает большое влияние на молодое поколение художников.

Народный художник

Абылхан Кастеев родился 14 января 1904 года в ауле Чижин Семиреченской области (ныне Панфиловский район области Жетысу). После ранней смерти отца он помогал семье, работая пастухом. Природный дар художника стал проявляться с самого детства. Проводя долгие дни на пастбище наедине с природой, он стал вырезать из известняка различные фигурки и лепить глиняные поделки.

Впервые Абылхан покидает родной аул в 1926 году, уехав в город Жаркент, откуда в 1928-м попадает на одну из главных строек первой пятилетки – Турк­сиб. Именно здесь впервые обратили внимание на начинающего одаренного художника. Отсюда 25-летний Кастеев отправляется в город Верный (ныне Алматы) для совершенствования своих способностей.

В течение двух лет он занимался в художественной студии Николая Хлудова, овладевая основами рисунка и живописи. Под его руководством Абылхан получил главные навыки художественного ремесла, навсегда сохранив некоторую наивность, непосредственность и поэтичность восприятия окружающего его мира.

– Я видел его всего один раз, это было в начале семидесятых, незадолго до его кончины, я тогда был студентом художественного училища, – вспоминает художник Мажит Байтенов. – Абылхан Кастеев фиксировал все, что происходило в Казахстане за время его жизни и творчества. Он делал панорамные работы с большой перспективой до тридцати километров, а это дается далеко не каждому. Я бывал также у него на родине, писал этюды гор, и мне показали место, где он родился, жил, работал. Это наша история, он –основоположник нашего советского реализма. Работы Кастеева определяют эпоху. Он много писал акварелью, причем акварельные его работы просто дышат изяществом, настолько тонко художник чувствовал и передавал окружаю­щий мир.

В конце 1920-х – начале 1930-х годов появляются первые старательно выполненные, но еще технически неумелые карандашные рисунки и акварели, где Абылхан Кастеев изображает простые незамысловатые сценки из жизни его родного аула. В 1930-м он совершает свою первую поездку в Москву с намерением поступить в художественное училище. Но из-за незнания русского языка и отсутствия начального образования ему это не удается, и он возвращается в Алма-Ату, где некоторое время работает художником в Центральном историческом музее.

В 1934 году Кастеев участвует в Слете народных талантов, выставив иллюстрации к произведениям Абая. Его работы были отмечены жюри, по решению которого он в числе других представителей талантливой творческой молодежи республики направляется для обучения в Москву. Там он устраивается в вечернюю художественную студию народного творчества, где под руководством опытных педагогов овладевает техникой масляной живописи.

Двухлетнее пребывание в столице СССР стало чрезвычайно плодотворным периодом для его профессионального роста. Ежедневные занятия в художественной студии, посещение музеев и выставок, общение с художниками – все это способствовало быстрому развитию способностей Кастеева, повышению его технического мастерства. В период учебы в Москве несколько жанровых композиций Кастеева были приобретены Музеем народов Востока, что являлось показателем способностей молодого казахского художника.

– В нашей стране, безусловно, это легендарная личность. Написать тысячи работ может далеко не каждый автор, – говорит художник Ерсайын Жапак. – Самое главное, на мой взгляд, что он много писал обычных людей, трудящихся – хлопкоробов, чабанов, трактористов. А также их повседневную жизнь, быт, работу, и во всем этом он сам смог увидеть нечто прекрасное и сумел показать это людям. Также всем известны его пейзажи «Шайжинская долина», «Таласская долина». Он – народный художник в прямом смысле этого слова. Как личность он повлиял на очень многих казахстанских авторов. Раньше у нас не было женщин-художников, а Кастеев сумел разглядеть талант Айши Галимбаевой и Гульфайрус Исмаи­ловой, он отправил их учиться в Москву. И обе они стали признанными и народными.

Возвратившись в 1936 году в Алма-Ату, Кастеев сразу включается в культурную жизнь респуб­лики, вступает в члены Союза художников КазССР. Он начинает участвовать во всех выставках, представляя полотна на темы колхозного строительства в Казах­стане. К этому времени относятся такие произведения, как «Колхозный той» (1937), «Дое­ние кобылиц» (1936), в которых отображены перемены в жизни казахского аула в первые годы советской власти.

– С ним дружил Уке Ажиев, и он рассказывал: когда они вместе выезжали на этюды, Абылхан забывал даже о том, что надо поесть, – говорит искусствовед Баян Барманкулова. – Он сидел и писал. Он мог часами работать, у него была изумительная память, не только фотографическая, но и чувственная. Это сразу бросается в глаза, когда смотришь его акварели. Кастеев не только умел «ухватить» пейзаж, но и передать восторг чуткого взгляда, отразить то, что им самим прочувствовано.

Абылхан Кастеев первым стал писать картины на мольберте. А первый – это всегда интересно. В основном казахский народ ограничивался тремя видами искусства – музыка, поэзия и орнамент. Для культуры кочевников, а он вышел как раз из этой культуры, станковое искусство не могло быть предметом или объектом повседневной необходимости. В юрте такого искусства не могло быть, хотя юрта уже сама по себе является музеем прикладного искусства – резьба по дереву, тес­нение по коже, бесконечные орнаменты. Это очень насыщенное пространство, и там для станкового искусства просто не было места.

Такое пространство начинает появляться уже тогда, когда люди осели – тогда появляются стены, на которые можно повесить картину. Главное, что было в конце двадцатых годов, – это смена способа жить. Все близкое ломалось, исчезало. А Кастеев сумел уловить это исчезающее и успел запечатлеть.

Безусловно, тогда в республике трудились и состоявшиеся художники, тот же Хлудов, например. Но это был взгляд как бы со стороны, а Кастеев – это взгляд изнутри бывшего кочевого народа, переселяющегося в новое пространство для жизни вместо круглого пространства юрты. Кастеев был из тех, кому новая система жизни дала возможность выражать свое отношение к миру при помощи изобразительного искусства, – объясняет Баян Барманкулова.

В 1937 году художник приступает к работе над образом одного из руководителей национально-освободительного восстания в Казахстане Амангельды Иманова. В 1940-м участвует в Первом съезде Союза художников КазССР. В период Великой Отечественной войны работает в КазТАГе, создавая плакаты и композиции на темы войны и труда колхозников в тылу. В 1942 году в Алма-Ате состоялась первая персональная выставка художника, на которой экспонировалось 143 произведения. В 1944-м за воссоздание образа Амангельды Иманова впервые в республике Абылхан Кастеев был удостоен звания народного художника Казахской ССР.

В творческом наследии Кастеева значительное место занимает портретный жанр. Неоднократно он обращался к образу великого казахского поэта и мыслителя Абая, создав более десяти акварельных, карандашных и живописных работ, посвященных его жизни и творчеству. Написанные Кастеевым портреты Шокана Уалиханова, Жамбыла Жабаева, Амангельды Иманова, Гани Муратбаева отличаются выразительностью и стремлением выявить особенности характера человека и его внешности, представить личность в ее соотнесенности с историческими событиями и духом своего времени.

Художник создал целую галерею портретов своих современников: чабанов, целинников, рыбаков и нефтяников – простых людей, чьим беззаветным трудом созидался новый облик республики.

– Это наш мэтр, гениальный художник-самоучка, он не оканчивал художественных училищ, лишь несколько раз проходил обу­чение у отдельных мастеров или по направлению от поверивших в его одаренность деятелей того времени, – говорит известный казахстанский художник Зульхайнар Кожамкулов. – Зато Абылхан Кастеев полностью отдался живописи и своими работами, своим трудом наверстал упущенное. Я видел мастера, когда проходила его персональная выставка в 1972 году. Такой спокойный, доброжелательный человек, он себя не чувствовал гением. У нас часто встречаются «гении», к которым не подойдешь, а он гением не был, он был человек!

Для меня, как и для многих казахстанцев, он не просто художник, он – наш учитель. Мы учимся у него усердию, трудолюбию и способности всего себя целиком и полностью отдавать искусству. Заходишь в его зал, видишь работы – там есть к чему придраться воспитанникам академической школы. Но его талант, трудолюбие, любовь к искусству, которая в нем жила, любовь к своему народу, к земле, быту, культуре и старание, с которым ему удавалось переносить свою любовь на холсты, полностью искупают для истинных ценителей мастерства всевозможные мелкие погрешности. Несмотря ни на что ему удалось всем доказать, что он –настоящий художник, – подчеркивает Зульхайнар Кожамкулов.

Для Кастеева свойственно обращение к одним и тем же сюжетам на протяжении всей его творческой жизни. Так, акварель «Турксиб», созданная в 1932 году, обретает свою новую трактовку в одноименном масштабном живописном полотне, написанном в 1969-м. В данном произведении отображена радость и удивление людей, впервые увидевших поезд и глобальных преобразований в казахской степи.

Художник писал батальные сцены и исторические композиции, портреты и полные тихой поэзии мотивы повседневной жизни аула, новостройки столицы. Все темы и сюжеты его произведений были связаны с жизнью казахского народа. В середине 1950-х годов пейзаж становится одним из основных жанров, в которых художник работал наиболее успешно и плодотворно. Созданные им образы родной природы отличаются эпической величественностью, панорамной широтой, лирической проникновенностью.

В его ландшафтах всегда присутствует человек как творец новой социалистической ойкумены. В 50–60-е годы Кастеев создал несколько акварельных циклов: «Новый Казахстан», «На земле казахстанской», «Богатства Казахстана», «Земля и люди Казахстана», в которых он запечатлел масштабные экономические преобразования в родной респуб­лике. В эти годы художник также вел большую общественную работу. Он дважды избирался депутатом Верховного Совета КазССР, возглавлял Союз художников КазССР.

Наследие века

Абылхан Кастеев ушел из жизни в 1973 году, оставив после себя масштабное творческое наследие, большая часть которого находится в коллекции Государственного музея искусств РК, которому в 1984-м было присвоено его имя. Произведения художника также находятся во многих музеях и частных собраниях в Казахстане и за рубежом. В 2004 году, к 100-летнему юбилею, имя Абылхана Кастеева было включено в Список знаменательных дат, отмечаемых ЮНЕСКО по всему миру. В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась выставка произведений художника. К столетнему юбилею была выпушена почтовая марка. В 2014-м, в год празднования 110-летия со дня рождения, в Алматы был открыт дом-музей Кастеева.

Каждое произведение мастера – это вдохновенное повествование о родной земле и его людях, выражение его надежды на лучшую и счастливую жизнь своего народа, служению которому он посвятил все свое творчество.

К 120-летию народного художника Казахстана музей его имени подготовил грандиозную выставку под названием «Абылхан Кастеев. Наследие века».

– Меня пригласили посмотреть выставку заранее, еще до ее официального открытия, чтобы я смогла оценить ее не в суете при большом скоплении народа, – рассказывает дочь художника Гульдария Кастеева. – Я пришла. Боже мой, двадцать лет назад на столетие была организована подобная выставка, но я уже что-то подзабыла. Столько работ, которые мы, его дети, не видели! Думаю, что папа – талантливый человек. Хоть он и самоучка, но у него все получалось. Он до своего последнего часа не переставал работать, никогда не останавливался.

По его картинам можно проследить историю, где и что было. Взять хотя бы памятник Сталину у оперного театра, ведь сейчас мало кто помнит, что он там находился, а у него зафиксировано. Строительство Капчагайской ГЭС, каток «Медеу», каким он был прежде. Как отец старательно прописывал каждый силуэт, каждую елочку! Многие до сих пор поражаются его трудоспособности. Но хоть он и был трудоголиком в самом лучшем смысле этого слова, ему всегда хватало времени и на нас…

Юбилейная выставка представляет ретроспективу эволюции творчества выдающегося казахского художника ХХ века. В экс­позиции более 300 живописных и графических произведений из коллекции Государственного музея РК им. А. Кастеева, обладаю­щего самым большим в респуб­лике собранием работ первого народного художника Казахстана.