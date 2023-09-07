Сытым учиться легче

Общество
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Наталья Денисова

В Кызылординской области 87  тыс. учащихся школ будут обеспечены питанием в школьных столовых за счет государства, это почти половина школьников региона.

Льготными обедами обеспечат не только всех учеников начальных классов, но и старших школьников из социально уязвимых семей, а также детсадовцев из списков малообеспеченных. Около девяти миллиардов тенге уйдет в Кызылординской области в текущем году на детские обеды.

– В нынешнем году мы обеспечим бесплатным горячим питанием более 70 тысяч детей, учащихся начальных классов, на что из местного бюджета выделено 5,5 миллиарда тенге, – сообщил аким региона. – Также направлено 3,3 миллиарда тенге на обеспечение бесплатным горячим питанием около 17 тысяч учеников 5–11-х классов, нуждающихся в социальной помощи.

В 322 школах региона – 295 государственных и 24 частные – обу­чается около 180 тыс. юных жителей кызылординского регио­на, первоклассников в этом году местные школы набрали 17 543.

Детских садов в Кызылординской области 613, причем две трети из них – частные.

Запланировано также выделить средства из местного бюджета на обеспечение горячим питанием детей социально уязвимых категорий в детских садах, причем как в государственных садиках, так и в частных.

На сегодня охват дошкольным воспитанием детей трех-шести лет в Кызылординской области составляет 100%, а двух-шести лет – 88,9%. Это один из самых высоких показателей в стране.

#еда #школа #школьники #столовая #школьное питание

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