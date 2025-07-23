Таеквондист Абабакиров принес Казахстану первое «золото» Универсиады-2025
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Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров завоевал золотую медаль Универсиады-2025, которая в эти дни проходит в Германии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Абабакиров поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 63 килограммов.
В финале казахстанец оказался сильнее Омера Дайоглу из Турции.
Отметим, что он стал первым казахстанцем, кто стал первым на текущей Универсиаде. Также в активе сборной шесть бронзовых медалей.