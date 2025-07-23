Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров завоевал золотую медаль Универсиады-2025, которая в эти дни проходит в Германии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Абабакиров поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 63 килограммов.

В финале казахстанец оказался сильнее Омера Дайоглу из Турции.

Отметим, что он стал первым казахстанцем, кто стал первым на текущей Универсиаде. Также в активе сборной шесть бронзовых медалей.