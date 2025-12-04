Таеквондист Тамерлан Тлеулес принес Казахстану вторую медаль молодежного ЧМ

Спорт
80

В полуфинале он встретился с Айдоганом Хамза Османом (Турция), которому уступил, став в итоге третьим.

Фото: НОК

На продолжающемся чемпионате мира по таэквондо среди молодежи в Найроби (Кения) команда Казахстана отметилась второй медалью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Тамерлан Тлеулес завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 63 килограммов.

Отметим, что ранее Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг) завоевал золотую медаль.

#медаль #ЧМ #таеквондо

