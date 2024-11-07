Таир Джафарли: «Только Казахстан в силе объединить страны ОТГ»

Фото: Центр геополитических исследований Азербайджана

Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние 10 лет экономические связи между членами Организации тюркских государств значительно укрепились. В 2024 году объём взаимного товарооборота превысил 45 млрд долларов. У РК имеются все возможности для увеличения данного показателя, подчеркнул глава государства. О перспективах развития объединения – в интервью с руководителем Центра геополитических исследований Азербайджана Таиром Джафарли.

– Таир Ашраф оглы, 15 лет исполняется в этом году Организации тюркских государств. Что за эти годы было сделано и какие перспективы имеются для развития объединения?

- За 15 лет ОТГ превратилась во влиятельную международную организацию, целью которой является, прежде всего, экономическое и культурное сотрудничество между тюркоязычными странами, а также она может стать механизмом совместного противостояния внешним вызовам. На первый взгляд, это не попадает в глаза. Однако за каждым объединением стоят конкретные задачи для самосохранения новоявленных государств.

По мере развития ОТГ будет решать не только вопросы экономического сближения тюркоязычных государств, но и вполне возможно обеспечит их политическое сближение. Всё это зависит от того, насколько эти страны будут экономически интегрироваться. При этом объединение произойдёт на основе самого сильного в экономическом отношении государства.

В данный момент среди стран ОТГ только казахстанская экономика, природные ресурсы РК и научно-техническая база в силе объединить эти государства. ОТГ на данном этапе развития находится на пороге решения этой задачи. К этому толкают её внешние вызовы и угроза Третьей мировой войны. Только объединившись, эти страны смогут беречь свою независимость.

– Какие перспективы перед странами-участницами ОТГ открыло председательство РК?

- Выступление президента Касым-Жомарта Токаева на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств с особым интересом изучается Геополитическими центрами ведущих стран мира. Председательство Казахстана в этой организации показало, какие новые экономические возможности предоставляет этим странам РК, чтобы превратить объединение за короткий срок в авторитетное.

Подведя итоги председательства Казахстана в ОТГ, президент Токаев особо подчеркнул важность единства тюркского мира и расширение сотрудничества между странами. Естественно, он имел в виду сотрудничество в экономической сфере, что сближает страны.

– Считаю, что эффективная деятельность Тюркского инвестиционного фонда стала действенным шагом, способствующим углублению интеграции тюркских стран», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев. Что об этом думаете Вы?

- Появление финансовых источников решает насущные проблемы экономики страны, в то же время необходимо для инвестирования экономик дружественных стран. Тюркский инвестиционный фонд может сыграть положительную роль в сближении экономик тюркоязычных государств и стать механизмом их интеграции.

Касым-Жомарт Токаев на саммите заявил о необходимости в полной мере использовать потенциал «Среднего коридора», имеющего стратегическое значение для дальнейшего экономического развития тюркского мира. На чём следует сфокусировать внимание?

Казахстан находится на перекрёстке путей, связывающих все тюркоязычные страны. РК фактически контролирует транспортно-логистические дороги «Север и Юг», «Запад и Восток.» Это серьёзное экономическое преимущество, которое открывает широкие перспективы для бурного экономического развития тюркоязычных стран. Для того, чтобы превратить транспортно-логистическую отрасль в один из локомотивов экономического развития Казахстана, в стране необходимо реализовать ряд крупных железнодорожных проектов с участием тюркоязычных государств.

– Важное значение для стран ОТГ имеет соглашение «О партнёрстве в области цифровой экономики», считает президент РК. По Вашему мнению, какие перспективы документ открывает перед участниками объединения?

- Президент Токаев прекрасно знает, какое важное значение имеет для стран ОТГ цифровая экономика, которая позволяет внедрять в производственную сферу достижения научно-технического прогресса. Прежде всего, сотрудничество в области цифровой технологии опирается на научный потенциал этих стран. Надо особо подчеркнуть тот факт, что казахстанская наука во всех отношениях впереди этих государств, поэтому обладает большими возможностями в космической и технологической областях. В любом случае сотрудничество с Казахстаном в этой сфере принесёт экономическую выгоду странам ОТГ.