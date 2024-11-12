Так держать, Молдир!

Спорт
1
Кошкарбек Тусипов

Боец смешанных единоборств из Казахстана Молдир Аширбекова стала первой в истории страны чемпионкой мира по MMA IMMAF.

фото kazmma official

Первенство планеты по смешанным единоборствам под эгидой Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) прошло в Ташкенте (Узбекистан). Наша спортсменка выступала в весовой категории до 74,8 кг и завоевала золотую медаль.

В четвертьфинале казахстанка победила Эсперансу Чилала из Анголы со счетом 17:5, а в полуфинале разгромила другую анголку Джорджину Людмилу (11:1). В финальной схватке Аширбекова сошлась с Мелиссой Диас Мединой из Мексики и выиграла со счетом 13:1. «Молдир – первая чемпионка мира в истории Казахстана, это историческая победа», – сообщила по этому поводу пресс-служба Федерации смешанных единоборств Казахстана.

«Золото» на турнире в столице Узбекистана смог завоевать и наш Ерулан Кабдулов. В весовой категории до 52,2 кг он в финале победил хозяина ковра Карши Усмонова. Также еще шесть представителей нашей страны выиграли серебряные и бронзовые медали.

IMMAF – это руководящий орган по любительским смешанным единоборствам (MMA). IMMAF запущена в 2012 году при поддержке самого авторитетного промоушена в мире единоборств UFC. Смешанные единоборства ММА допускают использование технических приемов из арсенала различных видов единоборств, таких как борьба, казакша курес, кикбоксинг, самбо, карате, таэквондо и так далее, и включают удары руками, ногами, броски, захваты, борьбу в стойке и в партере, а также болевые приемы.

#Спорт #смешанные единоборства #MMA IMMAF #Молдир Аширбекова

Популярное

Все
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Побег из колонии Бишимбаева опровегли в КУИС
Снегопад, метель и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Обзор сервисов родительского контроля в Интернете
МВД обратилось к казахстанским водителям
Казахстан наращивает экспорт продукции АПК
В Нью-Йорке вспыхнули протесты после победы Трампа на выборах
Казахстану бесплатно дадут площадь в торгово-экономической зоне «Китай - ШОС»
Назначены новые судьи-координаторы Верховного суда по взаимодействию со СМИ
Почти 2,5 тыс. рабочих очищают улицы Астаны от снега
На Хайнане вырастят сельхозпродукцию из побывавших на орбите семян
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Италии
Счастливый человек
Две наркогруппировки ликвидировал КНБ
Разыскиваемый по делу о разбое казахстанец экстрадирован из России
Переехавшие за границу казахстанцы перестанут получать лекарства по ОСМС
Мототранспорт сможет бесплатно въезжать на особо охраняемые природные территории
Токаев поздравил президента Польши с Днем независимости
Педагог российских театральных вузов провел мастер-классы для актеров из Астаны
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Кто и как охотится за нашими детьми?
Казахстан выиграл медальный зачет молодежного ЧМ по боксу
Лекарство от свободы: как эффективно бороться с «вирусом» информационной вседозволенности
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Осмысливая «Средний коридор»
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Нарушители поневоле
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Завод по производству грузового транспорта откроется в Сарани
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб

Читайте также

В Казахстане ввели ограничения и штрафы на рекламу букмекер…
Яркие победы казахстанских спортсменов на минувшей неделе
Алан Курмангалиев стал двукратным призером турнира WTT Yout…
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]