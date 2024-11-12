Так держать, Молдир!

Первенство планеты по смешанным единоборствам под эгидой Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) прошло в Ташкенте (Узбекистан). Наша спортсменка выступала в весовой категории до 74,8 кг и завоевала золотую медаль.

В четвертьфинале казахстанка победила Эсперансу Чилала из Анголы со счетом 17:5, а в полуфинале разгромила другую анголку Джорджину Людмилу (11:1). В финальной схватке Аширбекова сошлась с Мелиссой Диас Мединой из Мексики и выиграла со счетом 13:1. «Молдир – первая чемпионка мира в истории Казахстана, это историческая победа», – сообщила по этому поводу пресс-служба Федерации смешанных единоборств Казахстана.

«Золото» на турнире в столице Узбекистана смог завоевать и наш Ерулан Кабдулов. В весовой категории до 52,2 кг он в финале победил хозяина ковра Карши Усмонова. Также еще шесть представителей нашей страны выиграли серебряные и бронзовые медали.

IMMAF – это руководящий орган по любительским смешанным единоборствам (MMA). IMMAF запущена в 2012 году при поддержке самого авторитетного промоушена в мире единоборств UFC. Смешанные единоборства ММА допускают использование технических приемов из арсенала различных видов единоборств, таких как борьба, казакша курес, кикбоксинг, самбо, карате, таэквондо и так далее, и включают удары руками, ногами, броски, захваты, борьбу в стойке и в партере, а также болевые приемы.