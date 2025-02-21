Налоговую реформу обсудили в эфире Тaldau Talks

Сенат,Налоги
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На YouTube-канале Сената опубликован новый выпуск подкаста Taldau Talks, посвященный налоговой реформе в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

Обсуждение этой темы стало особенно актуальным в связи с внесением на рассмотрение депутатов парламента поправок в проект Налогового кодекса.

В ходе трехчасового откровенного разговора председатель Сената Маулен Ашимбаев, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, а также известный экономист Алмас Чукин детально проанализировали предпосылки налоговой реформы, её ключевые направления, а также влияние на бизнес и общую экономическую ситуацию в стране.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по созданию оптимальной и сбалансированной налоговой системы, и все вместе будем способствовать тому, чтобы такой важный, нужный, эффективный документ был принят. Налоговая реформа направлена на долгосрочное, качественное и устойчивое развитие страны, а также на выполнение всех социальных обязательств», - отметил председатель палаты Маулен Ашимбаев.

В числе вопросов, которые поднимались на подкасте – изменение ставок НДС, налоговые льготы для бизнеса, оптимизация государственных расходов, влияние налоговой политики на инфляцию, а также механизмы компенсаций и адресной социальной помощи. Как подчеркнул спикер Сената, налоговая реформа является стратегически важной инициативой, направленной на долгосрочное развитие Казахстана.

Посмотреть подкаст полностью можно, пройдя по ссылке.

#Сенат #налоги #подкаст

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