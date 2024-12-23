Назначен новый аким Семея

Кадровые назначения
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Венера Баталова
корреспондент

До нынешнего назначения он занимал должность акима Бескарагайского района

Фото: акимат области Абай

Аким области Абай представил активу города Семей нового акима, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области 

Талгат Батырович Муратов родился 28 января 1972 года в Алматинской области.

Он имеет три высших образования. В 2007 году окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию по специальности «Эксперт-оценщик», в 2015 году — Казахстанский инновационный университет по специальности «Юриспруденция», а в 2018 году — Казахский университет путей сообщения по специальности «Техника и технология».

Трудовой путь начал в 1993 году, будучи исполнительным директором в компании «Стройдеталь» в Семипалатинске.

Позже работал экономистом в ТОО «Семей Сельхозтехника», заместителем директора ТОО «Комфорт-Экспресс», а также директором филиала ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования».

С 2012 по 2014 гг. - заместитель генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Шығыс Самғау».

С мая по сентябрь 2014 г. – начальник отделения розничного центра филиала города Семей акционерного общества «АТФ Банк».

С 2014 по 2015 гг. - главный специалист отдела строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района.

С 2016 по 2018 гг. - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района.

С 2018 по 2022 гг. – заместитель акима Жарминского района. До нынешнего назначения он занимал должность акима Бескарагайского района

#область Абай #назначение #аким

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