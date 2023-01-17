Талгат Уали назначен официальным представителем Министерства юстиции РК

До назначения он работал официальным представителем МЧС РК.
Официальным представителем - пресс-секретарем Министерства юстиции РК назначен Талгат Уали. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции РК, передает Kazpravda.kz.
Талгат Канатович Уали родился в 1988 году в селе Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.
В 2009 году окончил университет "Кайнар" города Семей по специальности "экономист".
Трудовую деятельность начал в 2010 году журналистом на городском телеканале "ТВК-6" города Семей.
В 2011 году - выпускающий редактор филиала РТРК "Qazaqstan".
В 2012 году - корреспондент службы новостей телеканала "ЭРА".
В 2015 году - корреспондент службы новостей "Агентства "Хабар".
С начала 2016 года - специальный корреспондент президентского пула службы новостей, телеведущий, корреспондент телеканала "Atameken Business Channel".
До назначения работал официальным представителем Министерства по чрезывычайным ситуациям Республики Казахстан.