Талисман парижской олимпиады представили в Астане

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане Дидье Канессом, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минтуризма и спорта

Как отметили в пресс-службе Минтуризма, встреча прошла в стенах штаба по подготовке к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже. В ходе встречи представители двух стран обсудили предстоящие игры, после чего посол Франции вручил официальный талисман Олимпиады и поделился планами о создании мурала в Астане, посвященному предстоящим играм в Париже.

В преддверии Олимпийских игр в целях популяризации принципов олимпизма с 2022 года французской стороной проводится спортивное мероприятие – «Эстафета вокруг света». Представители Казахстана выразили готовность поддержать эту инициативу по поводу проведения эстафеты, запланированной в марте.

Министр предложил организовать розыгрыш билета на олимпиаду в Париже. Наряду с этим, спортсмены двух стран принимают участие в соревнованиях различного уровня и проводят совместные учебно-тренировочные сборы.

Напомним, 2-6 февраля в Париже сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на Grand Slam по дзюдо. В свою очередь трехкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы французский дзюдоист Тедди Ринер принял участие на совместных учебно-тренировочных сборах команды Казахстана.

Министр высказал заинтересованность в установлении сотрудничества между двух стран в проведении совместных учебно-тренировочных сборах на республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области. Также глава ведомства пригласил французскую делегацию и спортсменов принять участие в V Всемирных играх кочевников.

Также Ермек Маржикпаев отметил, что одним из приоритетных направлений сотрудничества является туризм.

– Франция – одна из самых притягательных стран для туристов во всего мира. Многочисленные музеи, средневековые замки, удивительное разнообразие природного ландшафта – не оставят равнодушными ни одного туриста. В свою очередь, наша страна занимает выгодное географическое положение. Особо охраняемые природные зоны занимают более 10% территории страны. С уверенностью могу сказать, что у Казахстана есть, что показать современному туристу. Мы с удовольствием готовы принять туристов из Франции и показать уникальную природу нашей страны, – сказал Ермек Маржикпаев.

Глава ведомства предложил для дальнейшего увеличения туристического потока между Казахстаном и Францией рассмотреть возможность запуска прямых рейсов и упрощения процедуры выдачи туристических виз гражданам Казахстана.

В министерстве добавили, что в завершение встречи посол Франции также выразил заинтересованность в сотрудничестве двух стран в сфере туризма и спорта. Дидье Канесс пожелал спортсменам Казахстана успехов на Олимпийских играх в Париже.