Тамабек Абулхаир освобожден от должности вице-министра МСХ

Этот пост он занимал с апреля 2022 года

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Тамабек Абулхаир Галымулы освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Тамабек Абулхаир родился в 1994 году в Жамбылской области. Окончил Университет международного бизнеса, Национальный университет Луиса, Академию государственного управления при Президенте РК. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 г. инспектором отдела кадров в частной компании.

В 2015-2020 гг. работал на различных должностях в Министерстве национальной экономики, Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности, Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С 2020 по 2022 годы – руководитель управления-главный государственный инспектор Управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области.

В 2022 г. – руководитель департамента по управлению земельными ресурсами по Жамбылской области-главный государственный инспектор по использованию и охране земель.

С апреля 2022 г. по настоящее время – вице-министр сельского хозяйства РК.