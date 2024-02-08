Тамабек Абулхаир освобожден от должности вице-министра МСХ

Указы и распоряжения, Сельское хозяйство
22
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Этот пост он занимал с апреля 2022 года

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Тамабек Абулхаир Галымулы освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Тамабек Абулхаир родился в 1994 году в Жамбылской области. Окончил Университет международного бизнеса, Национальный университет Луиса, Академию государственного управления при Президенте РК. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 г. инспектором отдела кадров в частной компании.

В 2015-2020 гг. работал на различных должностях в Министерстве национальной экономики, Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности, Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С 2020 по 2022 годы – руководитель управления-главный государственный инспектор Управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области.

В 2022 г. – руководитель департамента по управлению земельными ресурсами по Жамбылской области-главный государственный инспектор по использованию и охране земель.

С апреля 2022 г. по настоящее время – вице-министр сельского хозяйства РК.

#вице-министр #должность #МСХ #освобождение #Тамабек #Абулхаир

Популярное

Все
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Кинотеатр на колесах
Молочные реки – костанайские берега
Со школы – на больничную койку
...А дома – лучше
А про надбавку позабыли
Водонапорные башни обмерзают в Северо-Казахстанской области
Путь, не усыпанный лепестками роз
Не ошибиться с прогнозом
Верните кодексу профессионализм!
Есть бизнес-идея и желание трудиться, но нет стартового капитала?
Жить надо по средствам
Сдерживать тарифы или развиваться?
Нельзя снижать темпы
Публичная порка
Нужна прозрачная ценовая политика
Первому министру обороны посвящается
Этот прекрасный мир
Село ждет специалистов
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
Путеводная звезда
«Здесь живу, работаю, говорю»
На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка
Живодер расправился с щенками в Усть-Каменогорске
Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой
Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса
Мужчина сгорел вместе с автомобилем в Павлодарской области
На месте обвала возросла угроза для жизни спасателей
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Казахстан ратифицировал соглашение с Сингапуром о взаимной …
Назначен заместитель управделами президента
Асат Нурпеисов стал управделами президента
В два раза увеличить финансирование сельского хозяйства пор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]