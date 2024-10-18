В Казахстане уже начали работу филиалы 23 ведущих мировых университетов

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Астане начала свою работу международная конференция «CONNECTED 2024», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службы правительства

Фото: пресс-служба правительства

На торжественном открытии мероприятия выступила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, которая передала приветственное послание от имени президента Касым-Жомарта Токаева. 

Глава государства отметил, что «CONNECTED 2024» — это уникальный проект, направленный на обсуждение креативных идей, прогнозирование будущего, а также обмен передовыми знаниями и опытом. 

«Казахстан в сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами активно работает над созданием академического хаба. Мы формируем прочную основу для повышения научного и инновационного потенциала страны, а конференция «CONNECTED 2024» придаст импульс достижению этой цели. Уверен, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать укреплению международных связей между ученым и экспертами, а также выработке новых подходов к развитию образования и человеческого капитала», — говорится в приветствии главы государства. 

В мероприятии, рассчитанном на два дня, принимают участие порядка 1,5 тыс. делегатов из более чем 20 стран, а также свыше 100 известных учёных и представители ведущих университетов мира. В рамках конференции будут представлены и обсуждены решения по развитию образования и науки. 

Тамара Дуйсенова сообщила, что по поручению главы государства в Казахстане уже начали работу филиалы 23 ведущих мировых университетов. Вице-премьер выразила благодарность стратегическим партнёрам от имени правительства и рассказала о ключевых целях этого шага. 

 «Во-первых, подготовка высококвалифицированных кадров, освоивших образовательные программы в соответствии с международными стандартами и востребованных на рынке труда. Во-вторых, трансфер передовых образовательных программ и технологий обучения. В-третьих, поставлена цель развития науки и инноваций. Как говорится,  «Вместе любое бремя легче». Я считаю, что благодаря эффективному сотрудничеству мы совместно достигнем поставленных целей», — заявила Тамара Дуйсенова.

#Образование #ВУЗ #Дуйсенова

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