В Астане начала свою работу международная конференция «CONNECTED 2024», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службы правительства

Фото: пресс-служба правительства

На торжественном открытии мероприятия выступила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, которая передала приветственное послание от имени президента Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства отметил, что «CONNECTED 2024» — это уникальный проект, направленный на обсуждение креативных идей, прогнозирование будущего, а также обмен передовыми знаниями и опытом.

«Казахстан в сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами активно работает над созданием академического хаба. Мы формируем прочную основу для повышения научного и инновационного потенциала страны, а конференция «CONNECTED 2024» придаст импульс достижению этой цели. Уверен, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать укреплению международных связей между ученым и экспертами, а также выработке новых подходов к развитию образования и человеческого капитала», — говорится в приветствии главы государства.

В мероприятии, рассчитанном на два дня, принимают участие порядка 1,5 тыс. делегатов из более чем 20 стран, а также свыше 100 известных учёных и представители ведущих университетов мира. В рамках конференции будут представлены и обсуждены решения по развитию образования и науки.

Тамара Дуйсенова сообщила, что по поручению главы государства в Казахстане уже начали работу филиалы 23 ведущих мировых университетов. Вице-премьер выразила благодарность стратегическим партнёрам от имени правительства и рассказала о ключевых целях этого шага.