Тайфун «Калмаэги» обрушился на Вьетнам, есть погибшие

В центральных провинциях Вьетнама в результате тайфуна "Калмаэги" погибли не менее пяти человек. На Филиппинах шторм унес жизни как минимум 188 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Тайфун обрушился на центральную часть Вьетнама в ночь с 6 на 7 ноября, вызвав там проливной дождь и сильный ветер. Как передает газета Vietnam News со ссылкой на департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, основной удар стихии пришелся на горные провинции Даклак и Зялай, где зарегистрированы все человеческие жертвы. В прибрежной провинции Куангнгай три человека пропали без вести.

Из-за ураганного ветра 57 домов были полностью разрушены и почти 2800 строений получили повреждения различной степени. Более 1,6 млн жителей центрального региона остались без электричества. Кроме того, из-за сильных волн были потоплены 11 рыбацких лодок. Разрушены несколько дорог, зафиксированы оползни.

Местные власти проводят оценку ущерба и организуют восстановительные работы. В поисково-спасательной операции задействованы свыше 268 000 военнослужащих.

Согласно прогнозу вьетнамского Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, с пятницы по субботу в регионе от провинции Тханьхоа до северной части провинции Куангчи ожидаются осадки до 200 мм.

Тропический шторм "Калмаэги", ставший 13-м в этом году тайфуном, вошедшим в акваторию Южно-Китайского моря, пришел во Вьетнам со стороны Филиппин. Там в результате его последствий, по последним данным, погибли по меньшей мере 188 человек и 96 получили ранения. Еще 135 человек числятся пропавшими без вести.

