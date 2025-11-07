В центральных провинциях Вьетнама в результате тайфуна "Калмаэги" погибли не менее пяти человек. На Филиппинах шторм унес жизни как минимум 188 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW
Тайфун обрушился на центральную часть Вьетнама в ночь с 6 на 7 ноября, вызвав там проливной дождь и сильный ветер. Как передает газета Vietnam News со ссылкой на департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, основной удар стихии пришелся на горные провинции Даклак и Зялай, где зарегистрированы все человеческие жертвы. В прибрежной провинции Куангнгай три человека пропали без вести.
Из-за ураганного ветра 57 домов были полностью разрушены и почти 2800 строений получили повреждения различной степени. Более 1,6 млн жителей центрального региона остались без электричества. Кроме того, из-за сильных волн были потоплены 11 рыбацких лодок. Разрушены несколько дорог, зафиксированы оползни.
Местные власти проводят оценку ущерба и организуют восстановительные работы. В поисково-спасательной операции задействованы свыше 268 000 военнослужащих.
Согласно прогнозу вьетнамского Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, с пятницы по субботу в регионе от провинции Тханьхоа до северной части провинции Куангчи ожидаются осадки до 200 мм.
Тропический шторм "Калмаэги", ставший 13-м в этом году тайфуном, вошедшим в акваторию Южно-Китайского моря, пришел во Вьетнам со стороны Филиппин. Там в результате его последствий, по последним данным, погибли по меньшей мере 188 человек и 96 получили ранения. Еще 135 человек числятся пропавшими без вести.