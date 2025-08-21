Археология в современном мире является важной наукой, которая позволяет нам приоткрыть завесу тайн древних погребений и поселений, предоставляя информацию о жизни людей прошлого. В древних курганах Атырауской области ежегодно находят немало ценных артефактов. Как рассказывают археологи, здесь можно обнаружить останки людей, животных, предметы быта, оружие, украшения, которые помогают воссоздать картину жизни древних обществ.
