– Что-то дарят жители, что-то покупается, большинство же артефактов находят в ходе раскопок, – говорит директор Атырауского областного историко-краеведческого музея Мухамбеткали Кипиев. – Три года назад мы получили государственную лицензию на проведение археологических раскопок и с тех пор активно ведем эту работу. Наши экспедиции побывали в Сарайшыке, караван-сарае Таскешу, в Кызылкогинском районе. Во время раскопок в городище Корганшы местные жители указали нашим ученым участок, где они находят керамические черепки и человеческие кости. Также получили данные о некоем древнем захоронении в Индерском районе.

Первое захоронение, обнаруженное недалеко от села Караколь, было датировано эпохой энеолита, здесь найдены останки людей, проживавших 6–7 тыс. лет назад. В Индерском районе найден воин Х века огузо-хазарского периода.

– Особое внимание привлек­ли сланцевые кольца, это свое­образные украшения для женщин. Также были найдены остатки охряной краски, медные наконечники стрел, каменный топор, каменные брас­леты, тщательно и мастерски обработанные; керамический кувшин, не такой изысканный, как его поздние собратья, но доказывающий, что уже тогда люди освоили гончарное дело, – рассказывает археолог, кандидат исторических наук Марат Касенов.

В этом году в ходе раскопок в Индерском районе ученые вскрыли могилу огузского или хазарского воина. Сравнительно хорошо сохранились защитные доспехи – металлические пластины, навешиваемые поверх кожаной одежды, стремена, сабля, наконечники стрел и копья, остатки шелковой одежды, два золотых кольца. Научную ценность находок оценить трудно, предстоят тщательные исследования. Но уже сейчас ясно, что появились новые границы ареала распространения хвалынской культуры.

Древние погребения являются основными, если не единственными источниками исторического материала. Поэтому вдвойне радует, что год за годом ученые открывают нам многовековые тайны. Находки, обнаруженные в захоронениях, ярко характеризуют представления древних людей о загробной жизни. Чем богаче, знатнее и известнее был покойный при жизни, тем разнообразнее был и погребальный ассортимент: оружие, стрелы, посуда, ювелирные изделия, зеркала и многое другое.

По словам заведующей отделом экскурсионно-массовой работы областного музея Галии Назарбековой, история зеркал насчитывает не менее пяти тысяч лет. Они дают ученым богатейший исследовательский материал о быте, традициях, религии древних людей, о торговых путях и культурных связях между разными регионами и даже об уровне металлургических знаний.

– Зеркала, найденные на территории Атырауской области, выполнены из бронзы и относятся к раннему железному веку и средневековью, – отмечает Галия Назарбекова.

Начало музейной коллекции положило бронзовое зеркало, принятое в фонд после раскопок группы курганов горы Иманкара в Жылыойском районе. Иманкара, самая знаменитая гора Атырау­ской области, она находится в 240 км от областного центра. Археологические раскопки здесь начались еще в советское время. Ученые под руководством доктора исторических наук Зейноллы Самашева обнаружили 18 курганов с захоронениями, датируемыми V веком до н. э.

– Ученые считают, что сломанные зеркала в курганы клали специально. По убеж­дению сарматов, зеркало имело связующий характер с потусторонним миром, а сломанное зеркало означает прерывание связи человека с этим миром. Кроме того, в сарматской культуре бытовало убеждение, что зеркало поглощало в себя души врагов, поэтому после смерти владельца его следует уничтожить без возможности восстановления, – пояснила Галия Назарбекова.

Одна из экспедиций краеведческого музея в 2012 году при раскопках кургана Кылыш-2 близ села Жарсуат Индерского района обнаружила погребение знатной женщины из племени сарматов или гуннов. Специалисты, в частности, нашли серебряные застежки от пояса, сердоликовые бусы, амулет из зуба хищника, большой казан и хорошо сохранившееся невиданное доселе бронзовое зеркало, одна сторона которого рельефная, украшена извивающимся драконом с восемью ногами и свастикой.

Свастика у сарматов встречается, но не повсеместно. Крестообразный символ с загнутыми концами у сарматов, скифов и саков символизировал солнце, а вот изображение дракона чаще всего использовали в Китае. Эта находка тогда стала сенсацией, поскольку ранее на территории Казахстана таких зеркал не находили. Позже археологи выдвинули версию, что зеркало могло быть подарком в знак уважения.