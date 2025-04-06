В масштабном субботнике приняли участие около 400 сотрудников территориальных подразделений департамента по чрезвычайным ситуациям, передает Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Алматинской области

За один день они внесли весомый вклад в благоустройство региона.

Так, в Конаеве высажено около 200 саженцев деревьев, вывезено более 15 тонн мусора, убран ряд несанкционированных свалок, а также расчищены от сухостоя территории вдоль железной дороги и рядом с городскими гаражами.

Как отметил исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматинской области Даурен Оразбеков, забота об окружающей среде – общая задача всех казахстанцев. Подобные инициативы позволяют не только улучшить экологическую ситуацию, но и формируют культуру чистоты, бережного отношения к природе.

Участие в экоакции стало проявлением гражданской ответственности сотрудников ДЧС, их стремления сделать родной край чистым, зеленым и комфортным. В ведомстве подчеркнули, что экологическое направление будет и впредь оставаться приоритетным.