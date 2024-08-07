«Таза Қазақстан»: удобный сервис подачи заявок для населения запустили в Казахстане

Таза Казахстан
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Дана Аменова
Корреспондент

Для удобства пользователей и определения ответственных исполнителей все проблемные вопросы разделены на 17 категорий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото: Минэкологии

Минэкологии уделяет особое внимание повсеместному использованию обществом социальных сетей.

В связи с чем был разработан и запущен в эксплуатацию новый сервис получения заявок от населения на основе Телеграм-чат-бота @TazaQazBot, действующий с 5 июля текущего года.

Чат-бот привлек большое внимание граждан и можно с уверенностью констатировать об успешном старте его популярности среди жителей страны.

«Процесс максимально упрощен: необходимо произвести авторизацию, фото проблемного места, указание адреса и возможность комментирования проблемы. Вся информация в виде заявки поступает к оператору местного исполнительного органа, который классифицирует её и назначает исполнителя. В зависимости от категории заявки автоматически устанавливается время, в течение которого исполнитель должен выполнить задачу. По завершении работы исполнитель прикладывает фотографию и, при необходимости, комментарий», – говорится в официальном сообшении. 

В ведомстве добавили, что для удобства пользователей и определения ответственных исполнителей все проблемные вопросы разделены на 17 категорий.

В качестве обратной связи заявитель получает уведомление о назначении исполнителя и завершении работ, с возможностью установления рейтинга МИО.

Для получения жалоб со стороны населения открыта отдельная линия приема заявок [email protected], в котором сотрудники министерства будут отслеживать качество выполнения заявок.

Платформа @TazaQazBot улучшит качество жизни населения, с возможностью непосредственного участия неравнодушного гражданина в создании комфортной обстановки для всего общества.

#население #заявки #сервис #Таза Казахстан

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