«Технадзор выполняет свои функции формально»: Антикор – о строительстве дорог

Коррупция , Автодороги
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Состояние дорожной сети вызывает нарекания со стороны населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние 5 лет на дорожную отрасль затрачено более 6 трлн тенге. За 2023-2024 годы в госорганы поступило более 20 тысяч жалоб граждан на низкое качество автомобильных дорог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор 

Как отметили в госоргане, общественность это связывает с коррупцией. Сообщается, что с начала текущего года агентством зарегистрировано 24 уголовных дела в этой отрасли. 

«Внешний анализ показал наличие системных коррупционных рисков на всех этапах строительства и ремонта дорог, начиная с планирования, заканчивая контролем и содержанием. Уже на первоначальном этапе неправильно определяются проблемные участки, ремонтируются дороги, на которых недавно проводились работы. При проектировании смету искусственно завышают за счет излишних объемов работ и материалов», – рассказали в Антикоре.  

Там добавили, что контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций.

«Показала свою недостаточность и многоступенчатая система контроля. Заключения Национального центра качества дорожных активов о выявленных дефектах необязательны для исполнения, а технадзор выполняет свои функции формально. Не в полной мере используется потенциал казахстанского дорожного научно-исследовательского института для развития отрасли. Вместо проведения прикладных научных исследований и внедрения инноваций институт занимается разработкой нормативной документации», – отметили в ведомстве.

Отсутствие контроля за внедрением новых технологий, недостаток квалифицированных кадров и сложная нормативно-правовая база также влияют на качество автодорог, считают в Антикоре. 

«Усугубляет проблему недостаточная цифровизация. За последние 10 лет на развитие информсистем потрачено 16 млрд бюджетных средств. Однако до сих пор не разработана Цифровая карта дорог. По итогам анализа агентством подготовлено свыше 90 рекомендаций по устранению коррупционных рисков в этой сфере», – сообщили в агентстве.

Антикором предложены меры по пересмотру функционала экспертизы проектов и института технического надзора, переориентированию КаздорНИИ на разработку востребованных инновационных технологий, научно-техническому сопровождению крупных дорожных проектов, усилению полномочий Наццентра качества дорожных активов, а также созданию цифровой карты дорог.

«Ряд рекомендаций уже апробируется. Например, в Атырауской области планируется прослеживать выделенные денежные средства через проект «Цифровой тенге» при среднем ремонте одной из автодорог. Работа по устранению коррупционных рисков в дорожной сфере и исполнению рекомендаций продолжается», – заключили в ведомстве.

#деньги #коррупция #строительство дорог

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