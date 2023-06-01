Тело парня нашли на берегу реки в Усть-Каменогорске

Рядом лежали веревка и личные вещи.

Фото: Kazpravda.kz

В Усть-Каменогорске на берегу Ульбы в районе улицы Протозанова прохожие обнаружили тело молодого мужчины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Altaynews.kz.

По предположениям очевидцев, мужчина мог совершить суицид, потому что рядом лежали веревка и личные вещи.

"31 мая на канал 102 поступило сообщение об обнаружении трупа 19-летнего мужчины по улице Протозанова", - сообщили в ДП ВКО.

По данному факту проводятся следственные действия, назначена соответствующая экспертиза.