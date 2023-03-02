Темпы урбанизации Астаны, а также перспективы ее дальнейшего развития выдвигают в повестку дня поиск «формулы» водной стабильности

В современном мире есть немало мегаполисов, прогибающих под собой земную кору, но имеющих минимум шансов на устойчивое будущее в условиях перманентной водной напряженности, критического недостатка пресной воды для элементарных нужд населения.
В густонаселенных регионах Азии, Африки и Южной Америки водный дефицит представляет для властей большую и подчас неразрешимую проблему на фоне истощения источников водообеспечения либо их чрезмерной техногенной загрязненности. Виной тому – феноменальная потребительская активность, чему явно позавидовал бы небезызвестный философ Ксанф из древнегреческой легенды об Эзопе, уверявший понапрасну, что способен «выпить море».
В отличие от него, одно из морей, простиравшихся некогда на юге Казахстана, наши люди действительно «выпили» до дна. И теперь нынешним «философам» предстоит расставить верные акценты в сакраментальном вопросе текущего времени: «Что хуже – обмеление моря или самой жизни?»
На январском совещании по вопросам развития Астаны Глава государства Касым-Жомарт Токаев в числе важных вопросов, связанных с факторами жизнеобеспечения столицы, обозначил и проблему отсутствия резервных источников водоснабжения, отметив, что в маловодные периоды столица может оказаться перед реальной угрозой дефицита живительной влаги.
Это обстоятельство также становится предметом размышлений депутатов. Например, в текущем году в своем депутатском запросе на имя Премьер-министра сенатор Нурлан Бекенов выразил обеспокоенность по поводу водоснабжения Астаны из единственного источника – Астанинского (Вячеславского) водохранилища, построенного еще в 1969 году в расчете на 500 тыс. человек.