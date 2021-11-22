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Темпы вакцинации выросли
Азиза Сатова

Однако вице-министр здравоохранения Ажар Гиният считает, что детям все же лучше получать прививку в школе. По ее словам, пункты вакцинации при учебных заведениях – более привычная и безопасная для ребенка среда. Тем более сейчас, в сезон заболеваемости ОРВИ, не стоит подвергать здоровье детей излишнему риску.

На примере столичной школы-лицея № 71, которую посетили Ажар Гиният и председатель Комитета санэпиднадзора МЗ РК Айжан Есмагамбетова, можно было убедиться в том, что на месте созданы все необходимые для вакцинации условия. Здесь имеется также специальный кабинет для наблюдения за состоя­нием детей после проведенной процедуры, где плюс ко всему они получают еще и легкий перекус с чаем. А учитывая, что не все дети успевают утром позавтракать дома, это хороший выход.

– Согласно методическим рекомендациям, эту вакцину, как и многие другие инъекции, включая витамины, не рекомендуется делать натощак. Мы предварительно обговорили с родителями и получили их как письменное, так и устное согласие на получение прививки. Такая работа была проведена заранее, чтобы знать, какое количество вакцин необходимо привезти в школу. Один флакон Comirnaty производства Pfizer рассчитан на 6 доз, – отметила заведующая школьно-дошкольным отделением столичной поликлиники «Салауатты Астана» Сауле Енсебаева.

По ее словам, у всех медработников, задействованных в прививочной кампании школьников, за плечами большой опыт работы.

– В страну прибыла новая очень хорошая вакцина, но определенная доля волнения все же имеется. Мы, конечно же, внимательно следим за применением этой вакцины в мире и тщательно изучили все методические рекомендации, – добавила она.

Один из привившихся в эти дни учащихся школы № 71 – Никита Киба. Подрос­ток рассказал, что вся его семья вакцинирована. Отец мальчика занимается грузоперевозками, мама – врач-анестезиолог, поэтому отношение к прививке против коронавирус­ной инфекции у членов семьи ответственное.

Директор школы-лицея № 71 Шынара Аубакирова рассказала также, что предварительно медиками была проведена в Zoom беседа с родителями.

– После этого в нашей школе согласие на вакцинацию своих детей дали сначала 50 родителей, а на сегодня таковых уже 88, – поделилась она.

В столичном управлении общественного здравоохранения рассказали, что с поступлением в столицу препарата производства Pfizer в прививочных кабинетах стало больше людей.

– В сутки мы стали вакцинировать в среднем 1 200–1 400 человек. Только за прошедшие два дня первый компонент вакцины получили почти тысяча горожан. Мы планируем сохранить такой темп и дальше, – отметили в пресс-службе УОЗ.

На сегодня жителям столицы предоставляются на выбор три вида вакцин: российский «Спутник», казах­станский QazVac и китайский препарат Sinopharm Verocell. Беременных, кормящих женщин и подростков от 12 до 18 лет прививают американской вакциной Pfizer.

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