Тепло и без осадков – погода в Казахстане на 11-13 октября

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 11-13 октября, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в начале новой рабочей недели территория Казахстана окажется под властью Европейского антициклона, с которым ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур.

А на запад страны будет смещаться очередной циклон из районов Черного моря, с ним здесь ожидается пасмурная, дождливая погода, отметили синоптики.

На севере и в центре Казахстана столбики термометров в дневные часы повысятся до 15-20 тепла, на востоке до 13-18 тепла и на юге до 20-25 тепла, а на западе страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха до 10-18 тепла.