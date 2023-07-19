Тепловая реабилитация

Огромная пробка по улице Байтурсынова в районе пересечения с проспектом Тауке-хана заставляет каждого горожанина, оказавшегося в центре Шымкента, обратить внимание на то, как теплоснабжаю­щая организация готовится к зиме. Конечно, водители в полной мере испытывают дискомфорт, но понимают, что такие раскопы необходимы летом, пока тепло и сухо. И гораздо хуже будет, если проводить их придется во время отопительного сезона.

Протяженность тепловых сетей города составляет 838,6 км. Степень изношенности на уровне 37%, что в среднем равняется их 20-летнему возрасту. Таков официальный результат технического аудита тепловых сетей.

Этот показатель удалось существенно снизить за счет того, что на протяжении нескольких лет из средств местного и республиканского бюджетов финансировалась замена особо изношенных участков сетей и магистральных труб. В итоге порывов стало меньше, хотя по-прежнему в работе остаются тепловые сети, которым 30 и больше лет. И именно они в первую очередь подлежат замене.

Для снижения уровня изношенности систем отопления в текущем году из местного и республиканского бюджетов выделено 6,3 млрд тенге. За счет средств республиканского бюджета планируется провести реконструкцию 8,7 км тепловых сетей. В частности, по двум проектам ведется строительство 4,5 км тепловых сетей, из которых треть уже готова. Реконструкция завершится в сентябре.

Еще по одному проекту идет разработка проектно-сметной документации, до конца июля планируется получить на него заключение Государственной экспертизы.

Ход ремонтных работ находится на постоянном контроле акимата Шымкента. Аким города Мурат Айтенов проверяет ход строительно-монтажных работ и качество используемых материалов, которым предстоит служить не одно десятилетие. Только при таком условии городу удастся постепенно избавиться от старых сетей, которым давно место в музее, а не в цепи действующей системы теплоснабжения.

– За счет средств республиканской казны реализуется три проекта, – рассказывает руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента Максат Ердембеков. – Один из проектов является переходящим с прошлого года. Это реконструкция тепловых сетей по улице Адырбекова. Предстоит также провести текущий ремонт 8,7 километра тепловых сетей. Он уже начат.

Летняя ремонтная компания существенно улучшит состояние теплового хозяйства. Но изношенными в городе останутся еще почти 190 км теплосетей. Им придется ждать своего часа.

И если тепловые сети – зона ответственности коммунального предприятия и органов местной исполнительной власти, то забота о внутридомовой системе теплоснабжения лежит всецело на плечах жильцов. При всем желании коммунальщики не могут взять на себя расходы по ее ремонту и приведению в порядок.

В городе много домов, в которых лежаки в подвалах и стояки в квартирах давно отслужили свой срок. Вот только в соседях согласья нет, и не могут люди договориться о том, чтобы сообща профинансировать весь объем так необходимых работ. От этого напрямую зависит, будет в квартирах тепло, или жильцы продолжат мерзнуть, предъявляя претензии коммунальщикам и не желая в итоге оплачивать поставку услуг, которые так и не дошли до отдельно взятой батареи отопления.

Не одно десятилетие продолжаются «коммунальные битвы», в ходе которых поставщики утверж­дают, что их задача – подать тепло до элеваторного узла, за что и требуют оплату по счетам. Жильцы же с полуразрушенной системой отопления отказываются платить за еле теплые батареи. Впрочем, не редкость, когда к ним охотно присоединяются также те, кто и в тепле живет, и платить все равно не хочет. В итоге поставщик услуг за сезон накапливает сотни миллионов тенге долга, взыскивать который приходится при помощи судебных исполнителей.

Централизованной системой отопления минувшей зимой было охвачено 2 029 многоэтажных и 211 жилых домов частного сектора. В пяти районах города круглосуточно работали две центральные диспетчерские и аварийные службы. Они моментально реагировали на звонки потребителей.

Несмотря на то, что минувшая зима была холодной, и временами температура воздуха опускалась до минус 27 градусов, котлы и насосные работали непрерывно. Проведение поэтапного обновления тепловой системы позволило избежать крупных аварий и порывов на магистральных и внутриквартальных сетях.

Сотрудники всех пяти районных акиматов Шымкента проводят разъяснительную работу среди жильцов, убеждая людей в необходимости незамедлительно начать подготовку домов к зиме. К примеру, в Аль-Фарабийском районе 926 многоэтажек, из них 857 подключены к централизованному отоплению. Жителям регулярно говорят о том, что важно заранее провести техническое обследование состояния отопительной системы и котельной, провести ремонтно-восстановительные работы в подвале многоэтажного дома, заключив договор с соответствующим учреждением. И, конечно же, погасить имеющиеся у потребителей тепла долги перед теплоснабжающей организацией.

По итогам отопительного сезона ГКП «Қуатжылуорталық-3» задолжало производителю тепла – АО «3-Энергоорталық» внушительную сумму. Общая задолженность партнеров перед компанией исчис­ляется 2,5 млрд тенге. В этой сумме есть и долги горожан за тепло.

Между тем эти деньги очень нужны теплоэнергоцентрали, чтобы провести качественную подготовку к предстоящей зиме.

Сумма запланированных капитальных вложений на 2023 год составляет 1 млрд 825 млн тенге, в том числе на регулируемую деятельность – производство тепловой энергии – более 245,6 млн тенге.

– Ремонтные работы ведутся в рамках установленных сроков и даже с некоторым опережением, – прокомментировал ситуацию главный инженер АО «3-Энергоорталық» Жансерик Ерботаев. – В процессе задействованы как подрядные организации, так и сотрудники предприятия. В межсезонье ТЭЦ продолжает вырабатывать электричество. Но так как летом прекращается отпуск тепловой энергии, нагрузка снижается, и есть возможность проводить основные ремонтные работы. Уже завершен ремонт одного турбоагрегата, продолжается на конвективном пароперегревателе ІІ и ІІІ ступеней котлоагрегата. Завершен демонтаж пакетов КПП, позволяющих нагревать поступаю­щий пар до сверхтемператур. Близится к завершению изготовление новых пакетов.

Специалисты подрядной организации ТОО «Нефтереммаш» подключились к торцовке труб и изготовлению подвесок. Ремонт данных установок позволит увеличить выработку электроэнергии путем уменьшения степени изношенности оборудования. Инвестиционная программа ТЭЦ-3 с 2022 по 2026 годы оценивается в сумму 971,9 млн тенге. В этом году на подготовку к зиме и модернизацию предприятия планировали потратить 189,9 млн тенге, однако выяснилось, что этих денег будет недостаточно. Инвестиции решено увеличить до 245,64 млн тенге.

Это позволит снизить общий износ оборудования, задействованного при предоставлении регулируемой услуги, что соответствует установленному Планом развития МНЭ РК на 2023–2027 годы макроиндикатору, характеризующему развитие отрасли. Источниками финансирования будут являться амортизация и прибыль, ведь АО «3-Энергоорталық» является субъектом естественной монополии с частной формой собственнос­ти и не получает государственных денежных вливаний.

Изношенность оборудования станции в 2021 году составляла 65,5%. В этом году она снизилась до 59,9%. После проведения капитальных ремонтных работ в этом сезоне степень изношеннос­ти станции уменьшится до 57%.

– В целом оборудования станции в хорошем состоянии – считает Жансерик Ерботаев. – Все это благодаря проведению ежегодных ремонтных кампаний, практикуе­мых с 2018 года. За прошедшие годы выделено немало средств, что позволило улучшить техническое состояние и снизить амортизацию оборудования, в особенности котлов, турбин, градирни, бакового хозяйства. Ранее ТЭЦ переходила из рук в руки, и у нас просто-напросто не было средств для полноценных ремонтных работ. Сейчас ситуация изменилась, и техническому состоянию уделяется большое внимание.