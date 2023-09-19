Новое движение за мир

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Маулен Ашимбаев, Председатель Сената Парламента РК - Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

На прошлой неделе в авторитетном израильском издании The Jerusalem Post была опубликована статья президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «Religious leaders can help bring about world peace - opinion».

В статье поднимаются фундаментальные вопросы, касающиеся обеспечения мира и стабильности в сегодняшних геополитических условиях, когда международная система безопасности претерпевает кризис и период неопределенности.

Как подчеркнуто президентом страны, для формирования новой системы международной безопасности необходимо новое глобальное движение за мир. В этом процессе важнейшую роль могут сыграть духовные и религиозные лидеры.

Около 85 процентов населения планеты идентифицируют себя с той или иной религией. Поэтому религиозные лидеры, имея значительное влияние на международные процессы, должны играть большую роль в решении острых проблем современного мира.

При этом мировые религии разделяют единые основополагающие принципы – сакральность человеческой жизни, милосердие, взаимная ответственность и поддержка людей, неприятие насилия и вражды. Именно эти принципы, как отметил наш президент, могут лечь в основу новой мировой системы.

Религиозные деятели могут способствовать уменьшению конфликтов и преодолению идеологии ненависти и вражды, которая, к сожалению, широко распространяется в мире.

В статье поднимается и фундаментальный вопрос о моральной и нравственной стороне технологического развития. Подчеркивается, что без опоры на гуманистические идеалы и этику, стремительное цифровое и технологическое развитие может иметь противоречивые последствия. Здесь также нужна направляющая роль духовных лидеров.

Важную роль в укреплении межрелигиозного и межцивилизационного диалога в сегодняшнем мире играет Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который проводится в Казахстане на протяжении двадцати лет.

Знаковым международным событием стал VII Cъезд, прошедший в сентябре прошлого года в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В его работе приняли участие Папа Римский Франциск, Верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб, Верховные раввины Израиля и многие другие духовные лидеры мира.

На протяжении двух дней участники форума плодотворно обсуждали пути использования созидательного потенциала религий для решения глобальных проблем человечества. В выступлениях были обозначены контуры новой мировой системы, в основе которой находились бы общечеловеческие и духовные ценности. Все ключевые идеи и предложения были включены в итоговую Декларацию форума.

В следующем месяце в Астане состоится Секретариат Съезда, на котором будут рассмотрены вопросы продвижения идей и итогового документа VII Съезда, а также Концепция развития межрелигиозного форума на предстоящие десять лет.

Уверен, представители мировых религий обсудят и важнейшие вопросы, поднятые в статье президента Казахстана.

В целом сегодня становится все более очевидной уникальная роль нашей страны в межрелигиозном диалоге и продвижении общечеловеческих ценностей. Тем самым Казахстан вносит свой важный вклад в преодоление тех сложных проблем и вызовов, с которыми сталкивается сегодня международное сообщество. 

 

#Токаев #Сенат #президент #Ашимбаев #статья

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